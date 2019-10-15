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A Haber muhabirinin sınırdaki görüntüsü sosyal medyada olay olmuştu! Kerim Ulak'tan açıklama geldi

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 15.10.2019 08:09 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı devam ederken, dün A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak'ın sınırdan yaptığı yayın sosyal medyada olay oldu. Ulak'ın başında miğfer ve yere çömelerek yayın yaptığı anlarda TRT muhabirinin rahat bir şekilde ayakta yayın yaptığı anlar tartışma yarattı. O anları anlatan Ulak, yaptığı açıklamada "Üzerimizden havanlar atılmaya başladı. TRT muhabiri de yayını yapıp güvenli bölgeye çekildi. Sosyal medya hesapları bir fotoğraf üzerinden beni ve kurumumu karalıyor" dedi.

Tel Abyad'daki terör hedefleri dün sabah erken saatlerden itibaren yeniden obüs atışlarıyla vurulmaya başlanmış, o anlar A Haber canlı yayınında da saniye saniye aktarılmıştı.

SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Sosyal medyada ise kısa süre sonra dolaşıma sokulan bir fotoğraf karesi tartışma yarattı.

Söz konusu fotoğraf üzerinden TRT muhabirinin rahat bir şekilde miğfersiz yayın yaptığı, ancak A haber muhabirinin ise yere çömelerek yayın yaptığı iddia edildi.

A HABER TRT HABER

KERİM ULAK O ANLARI ANLATTI

Söz konusu canlı yayını gerçekleştiren A Haber Yurt Haber Müdürü Kerim Ulak söz konusu tartışmaya ilişkin açıklama yaptı.

Ulak A Haber canlı yayınında o anları şu şekilde anlattı;

''Sabah 09:15'te yoğun bir bombardıman başladı. Üzerimizden havanlar atılmaya başladı. TRT muhabiri Bülent yayını yapıp güvenli bölgeye çekildi. O sırada üzerimizden bir havan mermisi geçti. Artık öğrendik, havanın üzerinizden geçerken çıkarığı sesi öğrendik. Havan sesiyle birlikte bir panik yaşandı ve kendimizi yere attık. Havanlardan korunmak için böyle davrandık.

'BENİ VE KURUMUMU KARALIYORLAR'

Fotoğrafı veren hesaplar FETÖ ve PKK'ya yakın hesaplar. Hadi onları anlıyorum. Kendisini özgür basın olarak yansıtan kurumlar ve sosyal medya hesapları nasıl bir fotoğraf üzerinden beni ve kurumumu karalıyorlar. Geçtiğimiz gün arkadaşlarımızın kaldığı otele bir saldırı oldu. Ben oradaki yayında da arkadaşlarımızı çelik yelek konusunda uyardım. İletişim Başkanlığı'nın da bu konuda önemli uyarıları var.

'HAVANIN ÜZERİNE DÜŞMESİNİ Mİ BEKLEYELİM?'

Kara harekatı başlamış 50 metre mesafedeyiz böyle bir ortamda nasıl çelik yelek ve baret giymeyeceğiz. O fotoğraf karesi üzerinden beni hedef aldılar. Herkesi sorumlu gazeteciliğe davet ediyorum. Beni en çok üzen şey, anlı şanlı haber sitelerinin bu fotoğraf üzerinden beni hedef almaları. Havanın üzerine düşmesini mi bekleyelim, bu nasıl bir anlayıştır.''

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a haber A Haber muhabiri Kerim Ulak sosyal medya TRT

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