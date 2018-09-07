A Milli Futbol Takımı'nın 4 yıl boyunca tüm maçları TRT'den yayınlanacak

Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçının yayıncısı, maçın başlamasına kısa bir süre belli olmuş ve TRT, karşılaşmanın yayın hakkını satın almıştı.

Maçın spikeri Erdoğan Arıkan, mücadelenin oynadığı esnada bir başka müjde daha verdi. Verilen bilgiye göre; TRT'nin UEFA ile yaptığı anlaşma ile, 4 yıl boyunca A Milli Futbol Takımı'nın özel ve resmi tüm maçları TRT tarafından yayınlanacak.

Milli takımın maçlarının 4 yıl boyunca TRT'den yayınlanacak olmasıyla, yayıncı krizi son bulmuş oldu.

