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A Milli Futbol Takımı'nın 4 yıl boyunca tüm maçları TRT'den yayınlanacak

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 07.09.2018 23:23 | Son Güncelleme

TRT'nin Türkiye - Rusya maçının yayın hakkını, maçın başlamasına kısa bir süre kala almasının ardından bir müjde daha verildi. TRT, A Milli Futbol Takımı'nın 4 yıl boyunca özel ve resmi tüm maçlarını canlı olarak yayınlayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 4 yıl boyunca tüm maçları TRT'den yayınlanacak

Türkiye - Rusya UEFA Uluslar Ligi maçının yayıncısı, maçın başlamasına kısa bir süre belli olmuş ve TRT, karşılaşmanın yayın hakkını satın almıştı.

Maçın spikeri Erdoğan Arıkan, mücadelenin oynadığı esnada bir başka müjde daha verdi. Verilen bilgiye göre; TRT'nin UEFA ile yaptığı anlaşma ile, 4 yıl boyunca A Milli Futbol Takımı'nın özel ve resmi tüm maçları TRT tarafından yayınlanacak.

Milli takımın maçlarının 4 yıl boyunca TRT'den yayınlanacak olmasıyla, yayıncı krizi son bulmuş oldu.

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Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı Türkiye Erdoğan Arıkan TRT

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Takım
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Av
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
maçları uğursuz yanlı yalaka elektrik parasından gasp eden tayyibin tv si verdiği sürece izlemem. zaten milli takımda fooosssss.
elektrik faturalarımızdan her ay TRT payı kesilsin, sonrada milli maçımız şifreli verilsin....haram zıkkım olsun ....artık milli takımı da desteklemiyorum..
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