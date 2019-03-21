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A Milli Futbol Takımı Tiran'da

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 21.03.2019 14:01 | Son Güncelleme

Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri'nde 22 Mart Cuma günü deplasmanda Arnavutluk ile karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı Tiran'da

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Arnavutluk ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Tiran'a geldi. Milliler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ulaştı.

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Ay-yıldızlı kafileyi Tiran'daki havalimanında Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve yetkililer karşıladı. A Milli Futbol Takımı, havalimanından kara yolu ile yarın maçı oynayacağı İşkodra kentine hareket etti.

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Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın yapılacağı Loro Borici Stadı'nda TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından milliler, statta Arnavutluk maçının son provasını yapacak.​ Öte yandan, Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı da 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 23 Mart'ta Arnavutluk ile yapacağı maç için aynı uçakla ülkeye geldi.

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