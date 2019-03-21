A Milli Futbol Takımı Tiran'da

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'nda yarın Arnavutluk ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Tiran'a geldi. Milliler, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Arnavutluk'un başkenti Tiran'a ulaştı.
Ay-yıldızlı kafileyi Tiran'daki havalimanında Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük ve yetkililer karşıladı. A Milli Futbol Takımı, havalimanından kara yolu ile yarın maçı oynayacağı İşkodra kentine hareket etti.
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın yapılacağı Loro Borici Stadı'nda TSİ 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından milliler, statta Arnavutluk maçının son provasını yapacak. Öte yandan, Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı da 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta 23 Mart'ta Arnavutluk ile yapacağı maç için aynı uçakla ülkeye geldi.
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