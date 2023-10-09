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A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi 'şen şakrak' başladı! Oyuncular, teknik direktörü araya aldı ve...

09.10.2023 17:52 | Son Güncelleme:
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A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda oynayacağı maçların hazırlıklarına başladı. Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrasında göreve getirilen teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk antrenmanına çıkan Ay-Yıldızlılar'daki neşeli görüntüler dikkat çekti. İlk kez A Milli Takım'a seçilen oyuncular ve Montella, diğer futbolcular tarafından oluşturulan koridordan geçti. İşte detaylar...

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nun 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Sonrasında oynanan dostluk maçında ise Japonya'ya 4-2 mağlup olan Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz'un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti.

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

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Bu durumun ardından göreve daha önce Adana Demirspor'u çalıştırmış olan Vincenzo Montella getirildi. İtalyan çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

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Hırvatistan ve Letonya ile oynanacak maçlar öncesinde bir araya gelen A Milli Takım'da Montella dönemi resmen başladı.

EĞLENCELİ ANLAR

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Antrenman öncesinde oyuncularla bir toplantı yapan tecrübeli hocanın görüşmesi sonrasında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

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Ay-Yıldızlı ekibe yeni katılan oyuncular ve teknik direktör Vincenzo Montella, daha önceden kırmızı - beyazlı takıma katılım sağlamış futbolcuların oluşturduğu koridordan geçti. Oyuncular ve Montella, koridordan geçerken fiziksel şakalara maruz kaldı.

Tüm ekibin eğlenceli görüntüleri ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

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