A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi 'şen şakrak' başladı! Oyuncular, teknik direktörü araya aldı ve...

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nun 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Sonrasında oynanan dostluk maçında ise Japonya'ya 4-2 mağlup olan Ay-Yıldızlılar'da teknik direktör Stefan Kuntz'un sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedilmişti.

ÜÇ YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Bu durumun ardından göreve daha önce Adana Demirspor'u çalıştırmış olan Vincenzo Montella getirildi. İtalyan çalıştırıcı ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştı.

YENİ DÖNEM RESMEN BAŞLADI

Hırvatistan ve Letonya ile oynanacak maçlar öncesinde bir araya gelen A Milli Takım'da Montella dönemi resmen başladı.

EĞLENCELİ ANLAR

Antrenman öncesinde oyuncularla bir toplantı yapan tecrübeli hocanın görüşmesi sonrasında eğlenceli görüntüler ortaya çıktı.

Ay-Yıldızlı ekibe yeni katılan oyuncular ve teknik direktör Vincenzo Montella, daha önceden kırmızı - beyazlı takıma katılım sağlamış futbolcuların oluşturduğu koridordan geçti. Oyuncular ve Montella, koridordan geçerken fiziksel şakalara maruz kaldı.

Tüm ekibin eğlenceli görüntüleri ise sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

