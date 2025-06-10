SPOR

95
84
64
62
54
53
51
50
49
47
46
45
45
45
44
37
35
26
2
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

A Milli Takım'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'a ziyaret! Bozkurt işaretli poz dikkat çekti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve beraberindeki A Millî Takım heyeti, Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ı ABD'de ziyaret etti. Görüşmeden paylaşılan fotoğraflarda Merih Demiral, Aziz Sancar ve TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun bozkurt işareti yaparak poz vermesi dikkat çekti.

A Milli Takım'dan Prof. Dr. Aziz Sancar'a ziyaret! Bozkurt işaretli poz dikkat çekti
Begüm Özkaynak

Chapel Hill'deki Sancar Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Hacısomanoğlu'na T.C. Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, A ve U21 Millî Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ile A Millî Takım oyuncularımız Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral ve İrfan Can Kahveci de eşlik etti.

TFF-BASKANI-HACIOSMANOGLU-VE-A-MILLI-TAK_757879_223668

Prof. Dr Aziz Sancar ve Sancar Kültür Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Arslan'dan merkez hakkında bilgi alan Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra tesisi gezdi.

TFF-BASKANI-HACIOSMANOGLU-VE-A-MILLI-TAK_757888_223668

Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Sancar'a isminin yazılı olduğu A Millî Takım forması ile takım kaptanlarından Çağlar Söyüncü'nün tüm futbolcular tarafından imzalanan forması ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Sancar da Hacıosmanoğlu'na, Ayaz ve millî futbolcularımıza hayat hikâyesini anlatan imzalı kitaplardan hediye etti.

Sancar, A Millî Takım'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Meksika ile oynanacak maçta tüm takıma başarılar diledi ve TFF'nin davetlisi olarak karşılaşmayı stadyumda izleyeceğini belirtti.

TFF-BASKANI-HACIOSMANOGLU-VE-A-MILLI-TAK_757887_223668

BOZKURT İŞARETLİ POZ

Bilim insanı Aziz Sancar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve A Milli futbolcu Merih Demiral, buluşmada bozkurt pozu paylaşımı da yaptılar.

TFF-BASKANI-HACIOSMANOGLU-VE-A-MILLI-TAK_757889_223668

GtB51N-WwAA5EKM

(DHA)

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist F.Bahçe Beko!Basketbol Süper Ligi'nde ilk finalist F.Bahçe Beko!
Galatasaray'a Köhn'den müjdeli haber!Galatasaray'a Köhn'den müjdeli haber!
Anahtar Kelimeler:
Bozkurt İrfan Can Kahveci Merih Demiral Kaan Ayhan Aziz Sancar a milli futbol takımı İbrahim Hacıosmanoğlu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'de ortalık yangın yeri! Trump resti çekti: "Gerekirse daha fazla asker yollarım"

ABD'de ortalık yangın yeri! Trump resti çekti: "Gerekirse daha fazla asker yollarım"

Süper Lig'in yıldızı için büyük kapışma! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş peşinde...

Süper Lig'in yıldızı için büyük kapışma! Hem Galatasaray hem de Beşiktaş peşinde...

Giriş ücreti 1000 TL olmuştu! Antalya Valiliğinden Mermerli Plajı açıklaması

Giriş ücreti 1000 TL olmuştu! Antalya Valiliğinden Mermerli Plajı açıklaması

Taraftar heyecanla bekliyordu! Osimhen'in kararını böyle duyurdular

Taraftar heyecanla bekliyordu! Osimhen'in kararını böyle duyurdular

Galatasaray'a Köhn'den müjdeli haber!

Galatasaray'a Köhn'den müjdeli haber!

Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a zehir zemberek sözler!

Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a zehir zemberek sözler!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Devamını Gör

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.