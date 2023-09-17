A Milli Takım için Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı iddiası! Yerine gelecek hocayı bile yazdılar

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Ermenistan ile sahasında 1-1 berabere kalan ve hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 yenilen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Bu iddia için TFF'den henüz bir yalanlama gelmezken, Kuntz'un yerine geçecek isim de açıklandı.

MONTELA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; alınan kötü sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stefan Kuntz'u gönderdi ve yerine geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaştı.

JAPONYA MAÇI SONUNU GETİRDİ

Japonya yenilgisinin Kuntz'un sonunu getirdiği ifade edildi. TFF'den bu konuyla ilgili henüz bir yalanlama gelmemesi iddiaları güçlendiriyor.

