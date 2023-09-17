SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Takım için Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı iddiası! Yerine gelecek hocayı bile yazdılar

A Milli Takım için Stefan Kuntz ile yollar ayrıldı iddiası! Yerine gelecek hocayı bile yazdılar

17.09.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Stefan Kuntz ile yollarını ayırdığı ve A Milli Takım'ın teknik direktörlüğü için Vincenzo Montella ile anlaştığı iddia edildi. Bu iddia sosyal medyada gündeme oturdu.

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki 5. maçında Ermenistan ile sahasında 1-1 berabere kalan ve hazırlık maçında Japonya'ya 4-2 yenilen A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz ile yolların ayrıldığı iddia edildi. Bu iddia için TFF'den henüz bir yalanlama gelmezken, Kuntz'un yerine geçecek isim de açıklandı.

MONTELA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

64fb8e6680a03306b4dc28a6

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; alınan kötü sonuçların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Stefan Kuntz'u gönderdi ve yerine geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaştı.

JAPONYA MAÇI SONUNU GETİRDİ

43771adaf54c46f38c02ea910ccf6ee0

Japonya yenilgisinin Kuntz'un sonunu getirdiği ifade edildi. TFF'den bu konuyla ilgili henüz bir yalanlama gelmemesi iddiaları güçlendiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fas'ta gerçekleşen depremde yaşadıklarını anlattı!Fas'ta gerçekleşen depremde yaşadıklarını anlattı!
Kamera arkasında çalışan kişiyi azarladı! ''Çık dışarı, sonra gel''Kamera arkasında çalışan kişiyi azarladı! ''Çık dışarı, sonra gel''
Şenol Güneş, Trabzon maçının şifresini verdi!Şenol Güneş, Trabzon maçının şifresini verdi!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı kuntz eleme hazırlık maçı türkiye futbol federasyonu maçı maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.