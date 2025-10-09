SPOR

A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri Heyecanı Sürüyor: Gözler Bulgaristan ve Gürcistan Maçlarında!

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde hazırlıklarını sürdürüyor. İlk olarak Bulgaristan ile maç yapacak olan Ay-Yıldızlılar, ardından Kocaeli'nde Gürcistan ile kritik bir maça çıkacak. Gürcistan maçının biletleri satışa çıktı.

Burak Kavuncu

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında önce Bulgaristan ile ardından Gürcistan ile karşılaşacak.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde önemli maçlara çıkıyor. Milli takımımız, elemelerde önce Bulgaristan ardından Gürcistan ile karşılaşacak. TV8'de yayınlanacak olan bu karşılaşma, futbolseverler tarafından da merakla bekleniyor.

A Milli Takım ın Dünya Kupası Elemeleri Heyecanı Sürüyor: Gözler Bulgaristan ve Gürcistan Maçlarında! 1

A Milli Takımımız gözünü 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki Gürcistan maçına çevirdi. 14 Ekim Salı günü Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak olan bu kritik mücadele, gruptaki iddiamızı sürdürmek adına büyük önem taşıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu önemli karşılaşmanın biletlerinin satışa sunulduğunu duyurdu. Biletler, Passo web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek. TFF, bilet satışlarının tüm takım logolu kart sahiplerine açık olduğunu ve Passo Taraftar Kart anlaşması olmayan taraftarların da ücretsiz üyelik kaydı oluşturarak bilet satın alabileceğini belirtti. Maç biletleri, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

A Milli Takım ın Dünya Kupası Elemeleri Heyecanı Sürüyor: Gözler Bulgaristan ve Gürcistan Maçlarında! 2

Milli takımımız, teknik direktör Montella önderliğinde, bu iki önemli maça sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Oyuncuların fiziksel ve mental olarak en iyi durumda olmaları için yoğun bir antrenman programı uygulanıyor. Hedef, hem Bulgaristan karşısında iyi bir oyun sergilemek hem de Gürcistan'ı kendi evimizde mağlup ederek elemelerde avantaj elde etmek.

A Milli Takımımız, hem Bulgaristan hazırlık maçı hem de Gürcistan eleme maçıyla futbolseverlere heyecan dolu anlar yaşatmayı hedefliyor. Gürcistan maçının biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte, taraftarların da tribünleri doldurarak milli takıma destek vermesi bekleniyor. Bu iki maç, 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda önemli birer adım olacak.

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
