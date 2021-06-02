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A Milli Takım'ın Euro 2020 kadrosu belli oldu

02.06.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EURO 2020 hazırlıklarının ilk etabını Antalya'da tamamlayan A Milli Takım'da kadrodaki oyuncu sayısı 26'ya düşürüldü. Antalya kampında yer alan Gökhan Akkan, Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mehmut Tekdemir, 26 kişilik kadronun dışında kaldı.

A Milli Takım'ın Euro 2020 kadrosu belli oldu

EURO 2020 hazırlıklarına Antalya'da başlayan A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş, 30 kişilik kamp kadrosunu açıklamıştı. Yarın hazırlıkların ikinci etabı için Almanya'ya gidecek olan A Milli Takım'da kadro da 26 kişiye düşürüldü.

Antalya kampında yer alan isimlerden kaleci Gökhan Akkan'ın yanı sıra Halil Akbunar, Efecan Karaca ve Mahmut Tekdemir, 26 kişilik kadroda kendisine yer bulamadı.

A Milli Takım'ın EURO 2020 için bildirdiği 26 kişilik kadro şu şekilde:

KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

HÜCUM: Cengiz Ünder, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürk, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil İbrahim Dervişoğlu.


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