A Milli Takım, İtalya maçının hazırlıkları devam etti

A Milli Takım çalışmalarını Harsewinkel'de kamp yaptığı otelin sahasında sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi.
Teknik direktör Şenol Güneş ile bir süre sahada görüşen A Milli Takım, ardından ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.
Sonrasında top kapma çalışmalarını yapan futbolcular, basına kapalı bölümde ise İtalya maçının taktik çalışmalarına devam etti.
A Milli Takım, Almanya kampındaki son çalışmasını yarın TSİ 10.30'da gerçekleştirerek TSİ 16.00'da Roma'ya hareket edecek.
KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA
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