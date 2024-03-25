A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella Semih Kılıçsoy krizine son noktayı koydu!

Türkiye, ikinci hazırlık karşılaşmasında Avusturya ile deplasmanda oynayacak. Başkent Viyana’daki Ernst Happel Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma 26 Mart Salı günü saat 22.45’te başlayacak.

Mücadele öncesi A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montellla açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Montella; "Dünyadaki bütün hocalar ve futbolcular, Avrupa Şampiyonası'na katılmak ister. Bütün hazırlıklarımız son sürat devam ediyor. Hayallerimiz var. O hayallerle yaşıyoruz. Umarım büyük hayallere birlikte yürürüz. Çok iyi gidiyoruz. Rekabet seviyemiz çok yüksek. Son hazırlık maçında çok iyi performans verdik diyebilirim. Sadece 5 maçtır burada olduğumu da söylemeliyim." dedi.

VINCENZO MONTELLA: "GOL HER ZAMAN GOLDÜR"

Montella takımının hücum performansı hakkında; "Gol atan forvet olması değil de ne kadar çok gol atabilen bir takım olursak o kadar iyi. Orta saha da atabilir, forvet de. Gol her zaman goldür. Avrupa Şampiyonası'nda katıldığımızda sadece 23 futbolcu seçebileceğiz, 2-3 tane farklı pozisyonlarda oynayabilen oyuncular çok faydalı olacaktır." sözlerini sarfetti.

"ARDA'NIN BİRAZ DAHA SÜRE ALMASI LAZIM"

Montella, Real Madrid forması giyen genç yetenek Arda Güler için; "Antrenmanlarla maçların seviyesi farklı olduğu için Arda'nın Real Madrid'de biraz daha süre alması, oynaması bizim için daha iyi olur. Real Madrid için de, Arda için de, bizim için de daha iyi olur." dedi.

Kadro seçimi hakkında konuşan Montella; "Son kararlarımı aldığımda illaki üzülen taraflar olacak. Herkesin gönlü rahat olsun. Ben hayatımda hiçbir zaman politik veya forma rengine göre karar almadım. Oyun planıma hangi isimler daha uygun olacak, ona göre futbolcuları seçerim. Eğer biz iç huzuru sağlayamazsak ülkemizde bu konularda, başarı elde etmek daha zor olur. Herkesin gönlü rahat olsun. Kararlarımı belli sebeplerden yapmam. Takıma, oyuna hangi oyuncu daha uygun ona göre seçerim. Benim gözümde sadece kırmızı-beyaz var." ifadelerini kullandı.

"SEMİH KILIÇSOY'U ÇOK SEVİYORUM"

Montella açıklamasının devamında; "Semih Kılıçsoy'u çok seviyorum, çok beğeniyorum. Bu yüzden çağırdım. Uluslararası seviyede çok az deneyime sahip. Biz yöneticiler ve hocalar olarak, her futbolcunun yolculuğuna refakat etmemiz lazım gelişimleri için... Benim amacım, 18 yaşında A Milli Takım'ın kokusunu ona hissettirmekti. Benim mesajım şu Semih'e, buradayız ve seni çok değerli olduğunu buluyoruz. Yanılmıyorsam, Ümit Milli Takım'da da çok oynamadı. Ümit Milli'de çok önemli iki maç vardı. Uluslararası deneyimi olmadığı için o maçlara göndermek istedim ki gelişimini destekleyelim. Orada 90'ar dakikalar oynaması, gelişimi için çok önemliydi. Bizimle gelseydi belki 5, belki 10 dakika oynayacaktı. Biz Semih'e gerçekten çok değer veriyoruz. 2 ay sonra bu seviyelere hazır olduğunu düşüneceğim belki. Futbol her zaman seviye oyunudur. Süper Lig var, Serie A var, La Liga var, başka seviyeler var benim bakış açıma göre. Bu sene 200 tane maç seyrettim canlı. Konferans Ligi, Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi var. Bunlar farklı seviyeler. Sonra da milli takım var, Avrupa Şampiyonası var, en yüksek seviye. Okula giden bir çocuk düşünelim. Okuldan alıp hemen üniversiteye gönderiyorsunuz. Daha birinci seviyede olan bir futbolcuyu, ilk sınıftan alıp üniversiteye göndermek doğru mu, daha olgunlaşmadan. Üniversiteye şimdi mi, 2 ay sonra mı, 6 ay sonra mı gitse? Hangisi daha doğru olur. Bu tarz spekülasyonlar, milli takım yararına değil, futbolcunun yararına değil, ülkemizin yararına değil. Şunu kabul edebilirim, bir futbolcuyu doğru değerlendiremem, eleştirirsiniz, bunu kabul edebilirim. Ancak başka şeylerde asla.''





