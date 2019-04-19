A Plague Tale Innocence sistem gereksinimleri açıklandı

14 Mayıs 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek olan aksiyon türündeki A Plague Tale: Innocence oyunun bugün sistem gereksinimleri açıklandı. AA yapım olan ve oldukça etkileyici görünen A Plague Tale: Innocence, sistem gereksinimleri ile PC sahiplerini biraz üzecek gibi görünüyor.
Oyunun en dikkat çeken yanı ise hard disk’te minimumda 50 GB boş alan talep ediyor olması. Muhtemelen kaplamalar tahminimizden de daha kaliteli olacak. Gelin lafı daha fazla uzatmayalım ve sizleri A Plague Tale: Innocence sistem gereksinimleri ile baş başa bırakalım.
Sistem gereksinimleri
A Plague Tale: Innocence minimum
İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64 Bit)
İşlemci: Intel Core i3-2120 (3.3 GHz) veya AMD FX-4100 X4 (3.6 GHz)
RAM: 8 GB RAM
Ekran kartı: 2 GB, GeForce GTX 660 veya Radeon HD 7870
Depolama: 50 GB
A Plague Tale: Innocence önerilen
İşletim sistemi: Windows 7/8/10 (64 Bit)
İşlemci: Intel Core i5-4690 (3.5 GHz) veya AMD FX-8300 (3.3 GHz)
RAM: 16 GB RAM
Ekran Kartı: 4 GB, GeForce GTX 970/Radeon RX 480
Depolama: 50 GB
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