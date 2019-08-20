A Spor yorumcusu Haldun Domaç canlı yayında bayıldı

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçının ardından yayınlanan programda bayıldı. Bir anda baygınlık geçiren spor yorumcusu, stüdyoda bulunan yorumcular Evren Turhan ve Emre Bol ile moderatör Ender Bilgin’i korkuttu.

Yayın kesilip reklama gidilirken, daha sonra kanaldan yapılan açıklamada Haldun Domaç’ın sağlık durumunun iyi olduğu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak 1 gün gözetim altında tutulacağı aktarıldı.

Haldun Domaç da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Değerli dostlar. Kısa bir tansiyon düşme sorunu yaşadım. Gayet iyiyim. İlginize, sevgi ve desteğinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Değerli dostlar. Kısa bir tansiyon düşme sorunu yaşadım. Gayet iyiyim. İlginize, sevgi ve desteğinize teşekkürler. — Haldun Domaç (@haldundomac) August 19, 2019



