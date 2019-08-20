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A Spor yorumcusu Haldun Domaç canlı yayında bayıldı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 20.08.2019 10:31 | Son Güncelleme

Futbol yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçının ardından A Spor ekranlarında yayınlanan programda bayıldı. Haldun Domaç yaptığı açıklamada, "Kısa bir tansiyon düşme sorunu yaşadım. Gayet iyiyim. İlginize, sevgi ve desteğinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep maçının ardından yayınlanan programda bayıldı. Bir anda baygınlık geçiren spor yorumcusu, stüdyoda bulunan yorumcular Evren Turhan ve Emre Bol ile moderatör Ender Bilgin’i korkuttu.

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Yayın kesilip reklama gidilirken, daha sonra kanaldan yapılan açıklamada Haldun Domaç’ın sağlık durumunun iyi olduğu, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak 1 gün gözetim altında tutulacağı aktarıldı.

Haldun Domaç da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Değerli dostlar. Kısa bir tansiyon düşme sorunu yaşadım. Gayet iyiyim. İlginize, sevgi ve desteğinize teşekkürler" ifadelerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Haldun Domaç A Spor

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