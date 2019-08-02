A Teacher filmi dizi oluyor

Yayınlandığı 2013 yılında tartışmaları da beraberinde getiren A Teacher filmi, FX tarafından mini dizi olarak televizyona uyarlanıyor. Lisede öğretmenlik yapan Diana Watts’ın, öğrencilerinden biri olan Eric ile yaşadığı ilişkisinin takıntıya dönüşme sürecine odaklanırken aynı zamanda bu tür yasa dışı ilişkilerin sonuçlarına ve yarattığı karmaşaya değinen A Teacher, filmin senaristliğini ve yapımcılığını da üstlenen Hannah Fidell’ın yönetmenliğinde çekilmişti.

Lisede öğretmenlik yapan Fidell, şimdi de öykünün dizi uyarlaması için kolları sıvamış görünüyor. Dizi uyarlamasında Fidell yardımcı yapımcı, senarist ve yönetmen olarak yine kamera arkasındaki görevinin başında olacak.

Dizinin başrollerini ise The Martian, House of Cards, American Horror Story gibi dikkat çekici yapımlarda karşımıza çıkan Kate Mara ile Jurassic World ve Love, Simon filmlerinde rol alan genç oyuncu Nick Robinson paylaşıyor. Dizinin yayın tarihi ile ilgili FX’ten henüz bir açıklama gelmedi.



