AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yiğit, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde beğendiği fotoğrafları seçti.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ebru sanatı değil, müsilaj" fotoğrafına oy veren Yiğit, yaşam kategorisindeki tercihini, İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca" fotoğrafından yana kullandı.

Yiğit, spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğrafına oy verdi.

Yarışmada yer alan fotoğrafların hepsinin değerli olduğunu vurgulayan Yiğit, seçki sahiplerini tebrik ettiğini söyledi.

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ise haber kategorisinde Sefa Karacan'ın "Çaresiz bekleyiş", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Vinçle gökyüzüne", spor kategorisinde ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarını oyladı.

Karamustafa, oylamanın ardından yaptığı açıklamada 3 kategorideki her bir karenin birbirinden güzel ve değerli olduğunu söyledi.

Seçim yapmakta zorlandığını belirten Karamustafa, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansını tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı ile gurur duyuyoruz. Anadolu Ajansı, savaş, doğal afet, spor gibi alanlarda haberler yaparken sadece Türk kamuoyunun değil, dünya kamuoyunun tarafsız, doğru, nitelikli bilgilendirilmesi için fotoğraftan habere, bilgiye güzel çalışmalar yapıyor. İyi ki varsınız. Medarı iftiharımızsınız. Fotoğrafları çeken arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

