Gürültüden rahatsız olan komşu kapılarına gelip uyardı! Gerginlik bir anda tırmandı: Kavga anlarını sosyal medyadan paylaştı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülere komşular arasındaki gürültü gerilimi yansıdı. TikTok'ta paylaşılan görüntülerde ev sahibi ve arkadaşları kendilerini uyarmaya gelen komşunun 'Kusura bakmayın' sözüne 'Bakıyorum ama' diye cevap vermesiyle bir anda sinirlendi.

Sinirlerin gerildiği videoda küfürler de havada uçuştu. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hayır bir de haklı gibi videoya çekip koymuşlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hem suçlu hem güçlü" yorumunu yaptı.