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  4. Gürültüden rahatsız olan komşu kapılarına gelip uyardı! Gerginlik bir anda tırmandı: Kavga anlarını sosyal medyadan paylaştı

Gürültüden rahatsız olan komşu kapılarına gelip uyardı! Gerginlik bir anda tırmandı: Kavga anlarını sosyal medyadan paylaştı

18.01.2025 13:58
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.01.2025 13:58
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Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde bir kız grubunun ev eğlencesi komşularının gürültüden rahatsız olduğunu söylemek için kapılarına gelmesi üzerine kesildi. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken uyarıya gelen komşu ile kız grubu arasındaki sinirler bir anda gerildi. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler olmayı başardı. Görüntülere komşular arasındaki gürültü gerilimi yansıdı. TikTok'ta paylaşılan görüntülerde ev sahibi ve arkadaşları kendilerini uyarmaya gelen komşunun 'Kusura bakmayın' sözüne 'Bakıyorum ama' diye cevap vermesiyle bir anda sinirlendi.

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Sinirlerin gerildiği videoda küfürler de havada uçuştu. Görüntüler sosyal medya kullanıcılarının da tepkisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hayır bir de haklı gibi videoya çekip koymuşlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hem suçlu hem güçlü" yorumunu yaptı.

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sosyal medya
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