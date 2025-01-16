Çevreleri cayır cayır yanarken evlerinden tahliye edildiler! Kocasının tahliye sırasında aldıklarını paylaşınca viral oldu: "Sütyenler, kadife blazer ceket, kuşaksız sabahlıklar..."

MYNET|DIŞ HABERLER Hızla büyüyen orman yangınları, ilk olarak bir hafta önce Salı günü, 7 Ocak'ta başladığından bu yana Los Angeles'ı harap etti. Ünlüler de dahil olmak üzere birçok kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Los Angeles'ta devam eden yangınlar sonucu evi yanan Kaliforniyalı Erin McKenna isimli bir kadın ve eşi de evlerini tahliye etmek zorunda kalanlar arasındaydı. Tahliye sırasında evde olmadığı için eşinin eşleri topladığını dile getiren McKenna, eşinin evden almayı tercih ettiği eşyaları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu.

"KOCAMIN TAHLİYE OLMADAN ÖNCE ALDIĞI ŞEYLER"

Kocasının tahliyeden hemen önce evden aldıklarını gösterdiği videosunda McKenna, "İşte kocamın tahliye olmadan önce aldığı her şey. Kadife ceketini, bana iki sutyen, kuşaksız iki sabahlık, kendisi için koca bir bavul. Kızımın oyunu için yazdığı senaryo, kupalar, alışveriş poşetleri, boş bir bavul ve tüm gitarlar. Bir tavşan oyuncağı ile sweatshirt. Olan bitende komik bir şey yok ama bunu komik buluyorum. Aslında kocam çocukları ve köpeği rekor sürede güvenli bir şekilde dışarı çıkardığı için bir kahraman" ifadelerini kullandı.