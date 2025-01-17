Kendisini taciz eden erkekleri uzaklaştırmak için bulduğu yöntemi paylaştı! Sosyal medyada viral yarattı: "Kesinlikle aldatıyordur"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'leila_layzell' kullanıcı adıyla paylaşım yapan kadın Avustralya'daki Bondi Plajı'nda kendisinden numara istemek için yanına gelen bir erkeğin ısrarcı tavrını sosyal medyadan paylaşarak ifşa etti. Çevrimiçi olarak yayınlanan bir videoda, Leila Layzell istenmeyen bir telefon numarası talebini karşılarken, "Kameraya merhaba demek ister misin?" diye soruyor.

Adam ise anında yüzünü kapatarak kamerada olmayı reddediyor ve kadının yanından uzaklaşıyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kesinlikle aldatıyordur" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mantıklı bir yöntem" yorumunu yaptı.