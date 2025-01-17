Banyo yapan kadını gözetlemek için tırmandı! Yakalanınca kaçmak isterken fena düştü... O anlar anbean kamerada

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Nakhon Si Thammarat eyaletinde bir adam 40 yaşındaki Siriluk'u gözetlerken yakalandı. Siriluk, açık pencereden kendisine bakan sapığı görünce çığlık atarak yardım istedi. Adam kaçmak isterken çatının üzerinen koşmaya çalıştı ancak bir anda yere düştü.

"BANA ZARAR VERMEYE ÇALIŞMADI"

Siriluk'un elinde kürekle adamı kovalamak için gelmesi üzerine şüpheli motosikletle kaçtı. Polis kan izleri buldu ve yere düştüğünde hafif bir kafa travması geçirdiğinden şüphelendi. Medyaya konuşan Siriluk, " "Başıma gelenlerin herkesin dikkatli olması konusunda bir uyarı olmasını istiyorum. Yetkililerin bu olayın takipçisi olacağını umuyorum. Şanslıyım çünkü şüpheli henüz bana zarar vermeye çalışmadı" dedi.