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  4. 8 yaşındaki çocuk bisikletinden inip 2 köpeği sevdikten sonra köpekler tarafından saldırıya uğradı... Köpeklerin parçaladığı çocuk hayatını kaybetti

8 yaşındaki çocuk bisikletinden inip 2 köpeği sevdikten sonra köpekler tarafından saldırıya uğradı... Köpeklerin parçaladığı çocuk hayatını kaybetti

17.01.2025 11:09
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde 8 yaşında bir çocuk, bisiklet turu sırasında sevmeye çalıştığı iki köpek tarafından parçalanarak öldürüldü. 8 yaşındaki Michael Millet isimli çocuğun bisikletinden inerek köpekleri sevdiği ve köpeklerin küçük çocuğa saldırdığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

8 yaşındaki çocuk bisikletinden inip 2 köpeği sevdikten sonra köpekler tarafından saldırıya uğradı... Köpeklerin parçaladığı çocuk hayatını kaybetti

MYNET|DIŞ HABERLER Volusia Şerif Ofisi'nden yapılan açıklamada, 8 yaşındaki Michael Millett isimli çocuğun Florida eyaletinin DeLand kentinin kuzeyinde gerçekleşen bir saldırıda öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şerif yardımcıları ve Volusia İlçe Hayvan Hizmetleri görevlilerinin köpekleri kovalayıp yakaladığı, ardından köpeklere el konulduğu ve karantinada tutulduğu ifade edildi.

SEVMEK İSTEMİŞTİ

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Michael bir arkadaşıyla birlikte bisiklet turuna çıkmıştı ve mahallesinin girişinde iki köpek gördü. Bisikletinden inen küçük çocuk köpekleri sevmek için yanına yaklaştığında hayvanların saldırısında uğradı. Köpeklerinden birinin Pitbull cinsi olduğu belirtildi.

"LÜTFEN ACELE EDİN"

Şerif Mike Chitwood tarafından düzenlenen basın toplantısından 112 acil çağrı merkezine olaya ilişkin olarak yapılan bir ihbar dinletildi. Acil çağrı merkezindeki ses kaydında görgü tanığının olaya ilişkin olarak, "İki köpeğin saldırdığı küçük bir çocuk var. Onu kelimenin tam anlamıyla çekiştiriyorlar. Lütfen acele edin. Yardım için çığlık atıyordu ve şimdi onu yere yatırdılar ve ısırıyorlar ama hareket etmiyor ve tepki vermiyor" dediği duyuldu.

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Anahtar Kelimeler:
köpek saldırı
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