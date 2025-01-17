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  4. Patronunu öldürdü, cansız bedenini sokak sokak gezdirdi! Savunması 'pes' dedirtti: Polisi arayarak kendisini yakalattı

Patronunu öldürdü, cansız bedenini sokak sokak gezdirdi! Savunması 'pes' dedirtti: Polisi arayarak kendisini yakalattı

17.01.2025 12:09
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Almanya'nın Hagen şehrinde otomobilde çıkan tartışmada Murat P.'nin patronu Gürsel Ö.'yü öldürdüğü belirtildi. Aracın içindeki tartışmada Murat P. patronunu başından silahla vurarak öldürdü. Ardından ise yan koltuğa koyduğu cesetle birlikte sokak sokak gezdi.

Patronunu öldürdü, cansız bedenini sokak sokak gezdirdi! Savunması 'pes' dedirtti: Polisi arayarak kendisini yakalattı

Almanya'nın Hagen şehrinde otomobil lastikçisi olan Gürsel Ö., çalışanı Murat P. tarafından başından vurularak öldürüldü. İkilinin Hagen sokaklarını dolaştığı sırada direksiyon başında bulunan Murat P'nin çıkan tartışmada yan koltukta oturan Gürsel Ö.'yü silahla vurarak öldürdüğü belirtildi. Murat P. ölen patronunun cansız bedeniyle sokak sokak dolaşmaya devam etti.

2 SAAT BOYUNCA DOLAŞTI

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Murat P. cinayetin ardından yaklaşık iki saat boyunca aracıyla yoluna devam etti ve olay yerinden yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta polisi arayarak durumu bildirdi. Polis, Krefeld yakınlarından geçen A3 otoyolunda bulunan bir dinlenme istasyonunda otomobil içinde hem Murat P.'yi hem de Gürsel Ö.'yü buldu. Olaya ilişkin polis soruşturması devam ederken tutuklanan Murat P. kendisini 'nefsi müdafaa' diyerek kendisini savundu.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Almanya
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