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  4. Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (17 Ocak 2025)

Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (17 Ocak 2025)

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.01.2025 17:27
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Yılın ilk haftasında, sinema salonlarında aksiyondan komediye, korku ve gerilimden animasyona 2'si yerli, 6 film izleyiciyle buluştu. Sinemaseverlerin büyük bir merakla beklediği yapımların yanında gişede üst sıralarda yer alacağı düşünülen filmlerin kıyasıya rekabeti başladı.

Yerli komedi tutkunlarının merakla beklediği "Kutsal Damacana 5: Zombi" filmi izleyiciyle buluştu. Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın başrollerinde oynadığı David Fincher imzalı "Yedi" filmi bu hafta yeniden vizyona girdi. Senaristliğini ve yönetmenliğini Payal Kapadia'nın üstlendiği "Aydınlık Hayallerimiz" filmi iki hemşirenin hikayesine odaklanıyor. Haftanın animasyonları "Kirpi Sonic 3", "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" ve "Yumurtalar Firarda Buz Macerası" oldu.

VİZYON HAREKETLENDİ

ASLAN HÜRKUŞ 4 :HÜRJET OYUNDA

ASLAN HÜRKUŞ 4 :HÜRJET OYUNDA

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek haftanın diğer animasyon filmi TRT ortak yapımı "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda", bir kaza sonucu açılan portalla kendilerini Minigen adlı bir gezegende bulan Aslan ve arkadaşları ile onları bulmak için bir maceraya atılan Hürkuş ve Hürjet'in hikayesini anlatıyor.

AYDINLIK HAYALLERİMİZ

AYDINLIK HAYALLERİMİZ

Senaristliğini ve yönetmenliğini Payal Kapadia'nın üstlendiği "Aydınlık Hayallerimiz", Mumbai'de yaşayan ve ilişkilerinde sorunlar yaşayan iki hemşirenin hikayesini odağına alıyor.

KİRPİ SONIC 3

KİRPİ SONIC 3

Jeff Fowler imzalı "Kirpi Sonic 3", insan biçiminde bir kirpi olan Sonic'in maceralarını beyaz perdeye taşıdı.

KUTSAL DAMACANA 5: ZOMBİ

KUTSAL DAMACANA 5: ZOMBİ

Şafak Sezer'in senaryosunu kaleme alıp, başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda, Ersin Korkut, Yıldırım Memişoğlu, Aslı Bekiroğlu, Nergis Kumbasar, Erhan Yazıcıoğlu, Mete Gök, Onur Büyüktopçu ve Nilgün Belgün yer alıyor. Kamil Çetin'in yönetmenliğini üstlendiği, müzikleri Ceyhun Çelikten imzası taşıyan filmde, Bülent Ersoy ve Kibariye de rol aldı.

YEDİ

YEDİ

Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın başrollerinde yeniden vizyona girecek "Yedi" filmi, biri yeni biri de tecrübeli iki dedektifin yedi büyük günahı referans alarak cinayetler işleyen bir seri katili yakalamaya çalışmasını anlatıyor. Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, Leland Orser ve Richard Schiff gibi isimlerin de rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor.

Anahtar Kelimeler:
Şafak Sezer
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