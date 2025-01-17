Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (17 Ocak 2025)

YEDİ

Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın başrollerinde yeniden vizyona girecek "Yedi" filmi, biri yeni biri de tecrübeli iki dedektifin yedi büyük günahı referans alarak cinayetler işleyen bir seri katili yakalamaya çalışmasını anlatıyor. Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, Leland Orser ve Richard Schiff gibi isimlerin de rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor.