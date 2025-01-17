Sinemaseverleri mutlu edecek haftanın filmleri! 6 film birden vizyona girdi (17 Ocak 2025)

Yerli komedi tutkunlarının merakla beklediği "Kutsal Damacana 5: Zombi" filmi izleyiciyle buluştu. Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın başrollerinde oynadığı David Fincher imzalı "Yedi" filmi bu hafta yeniden vizyona girdi. Senaristliğini ve yönetmenliğini Payal Kapadia'nın üstlendiği "Aydınlık Hayallerimiz" filmi iki hemşirenin hikayesine odaklanıyor. Haftanın animasyonları "Kirpi Sonic 3", "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda" ve "Yumurtalar Firarda Buz Macerası" oldu.
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek haftanın diğer animasyon filmi TRT ortak yapımı "Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda", bir kaza sonucu açılan portalla kendilerini Minigen adlı bir gezegende bulan Aslan ve arkadaşları ile onları bulmak için bir maceraya atılan Hürkuş ve Hürjet'in hikayesini anlatıyor.
Senaristliğini ve yönetmenliğini Payal Kapadia'nın üstlendiği "Aydınlık Hayallerimiz", Mumbai'de yaşayan ve ilişkilerinde sorunlar yaşayan iki hemşirenin hikayesini odağına alıyor.
Jeff Fowler imzalı "Kirpi Sonic 3", insan biçiminde bir kirpi olan Sonic'in maceralarını beyaz perdeye taşıdı.
Şafak Sezer'in senaryosunu kaleme alıp, başrolünde yer aldığı filmin oyuncu kadrosunda, Ersin Korkut, Yıldırım Memişoğlu, Aslı Bekiroğlu, Nergis Kumbasar, Erhan Yazıcıoğlu, Mete Gök, Onur Büyüktopçu ve Nilgün Belgün yer alıyor. Kamil Çetin'in yönetmenliğini üstlendiği, müzikleri Ceyhun Çelikten imzası taşıyan filmde, Bülent Ersoy ve Kibariye de rol aldı.
Brad Pitt ve Morgan Freeman'ın başrollerinde yeniden vizyona girecek "Yedi" filmi, biri yeni biri de tecrübeli iki dedektifin yedi büyük günahı referans alarak cinayetler işleyen bir seri katili yakalamaya çalışmasını anlatıyor. Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, Leland Orser ve Richard Schiff gibi isimlerin de rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor.
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