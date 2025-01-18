Kendisinden yaşça büyük erkeklerle sevgili olduğunu söyledi! "Ben profesyonel bir kız arkadaşım"

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan 24 yaşındaki Ruby Jade isimli bir kadın sevgililik anlayışına dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine yerleşti.

TikTok'ta 50 yaşındaki bir adamla ilk randevusunun detaylarını paylaşan Jade'in gönderisinde alışveriş poşetleri görülürken, "Eğer bizimle vakit geçirmek istiyorlarsa bu adamlardan para almaya başlamalıyız. Bana bunları sadece ben söylediğim için aldı. Buluşmaya gitmem için bir koşuldu ve o da memnuniyetle kabul etti. Ona ilk buluşmada asla öpüşmediğimi ve onunla ilişki yapmayacağımı söyledim. Beni alışverişe götürmeden önce sadece güzel bir yemeğin tadını çıkaracağımızı söyledim. Ve bu şartlara fazlasıyla razıydı." dedi.

"TÜM İMKANLARINI SEFERBER EDERDİ"

Jade doğru erkeğin ilk buluşmada yüzlerce dolar harcamaktan mutlu olması gerektiğine inandığını söylerken, "Sıradan bir adamın Kylie Jenner gibi bir ünlüyle şansı olduğunu düşünün. Tüm imkanlarını seferber ederdi. nu etkilemek için hiçbir maliyet çok yüksek olmazdı. Aradığım şey bu" dedi.