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Kendisinden yaşça büyük erkeklerle sevgili olduğunu söyledi! "Ben profesyonel bir kız arkadaşım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.01.2025 10:50
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24 yaşındaki Ruby Jade, kendisine "profesyonel kız arkadaş" diyerek ilişki haytaına dair samimi itiraflarda bulununca sosyal medyanın dikkatini çekti. 24 yaşındaki Jade, ilişkileri sırasında tatiller, yemekler ve tasarımcı mağazalardan alışveriş yaparak lüks bir hayat yaşıyor. Sevgililerini genellikle kendisini şımartacak erkeklerden seçtiğini söyleyen Jade, "Alışveriş ve güzel bir yemek, çiçekler ve benim için ulaşım ayarlanmazsa ilk buluşmalara gitmiyorum" dedi.

Kendisinden yaşça büyük erkeklerle sevgili olduğunu söyledi! "Ben profesyonel bir kız arkadaşım"

Avustralya'nın Brisbane kentinde yaşayan 24 yaşındaki Ruby Jade isimli bir kadın sevgililik anlayışına dair yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine yerleşti.

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TikTok'ta 50 yaşındaki bir adamla ilk randevusunun detaylarını paylaşan Jade'in gönderisinde alışveriş poşetleri görülürken, "Eğer bizimle vakit geçirmek istiyorlarsa bu adamlardan para almaya başlamalıyız. Bana bunları sadece ben söylediğim için aldı. Buluşmaya gitmem için bir koşuldu ve o da memnuniyetle kabul etti. Ona ilk buluşmada asla öpüşmediğimi ve onunla ilişki yapmayacağımı söyledim. Beni alışverişe götürmeden önce sadece güzel bir yemeğin tadını çıkaracağımızı söyledim. Ve bu şartlara fazlasıyla razıydı." dedi.

"TÜM İMKANLARINI SEFERBER EDERDİ"

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Jade doğru erkeğin ilk buluşmada yüzlerce dolar harcamaktan mutlu olması gerektiğine inandığını söylerken, "Sıradan bir adamın Kylie Jenner gibi bir ünlüyle şansı olduğunu düşünün. Tüm imkanlarını seferber ederdi. nu etkilemek için hiçbir maliyet çok yüksek olmazdı. Aradığım şey bu" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya ilişki sorunları
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