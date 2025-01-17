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  4. Tek bir lokmada bile hastalığa yol açabilecek o yemek! Uzmanların uyarılarına rağmen yapmaya devam ediyorlar

Tek bir lokmada bile hastalığa yol açabilecek o yemek! Uzmanların uyarılarına rağmen yapmaya devam ediyorlar

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.01.2025 17:02
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Tayland'a özgü yerel bir yemek olan "koi pla" uzmanların uyarılarına rağmen yapılmaya devam ediyor. Doktor Narong Khuntikeo her yıl 20.00'e yakın insanın bu lezzeti yemekten öldüğünü iddia ederken, "Sessizce ölüyorlar, tıpkı bir ağaçtan düşen yapraklar gibi" yorumunda bulundu.

Tek bir lokmada bile hastalığa yol açabilecek o yemek! Uzmanların uyarılarına rağmen yapmaya devam ediyorlar

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ta yaşayan doktor Narong Khuntikeo, koi pla olarak bilinen yöresel lezzete karşı adeta savaş açmış durumda. Anne ve babasını karaciğer kanserinden kaybettikten sonra karaciğer cerrahı olarak uzmanlaşan Khuntikeo, Güneydoğu Asya ülkesinde yaklaşık 20.000 kişinin de benzer bir kaderi paylaştığı belirtti. Kaynaklar koi pla yemeğinin vaka sayısının en fazla olduğu ülkenin en yoksul eyaletlerinden biri olan Isaan'da özellikle popüler olduğunu da ortaya koydu.

BALIKTAN KAYNAKLANIYOR

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Koi pla yemeği temelde balıkla yapılan bir yemek. Yerel halkın, bu balıkları Mekong bölgesindeki bir su kaynağından temin ettiği ve bu kaynağın balıklar tarafından tüketilen parazitik yassı solucanlar veya canlı parazitler içerdiği bildiriliyor. Bu yassı solucanlar safra kanalı kanserini barındırıyor ve bu yüzden Isaan'da en yüksek kolanjiyokarsinom vakası bildiriliyor.
Karaciğer cerrahı Khuntikeo, Agence France-Presse'ye yaptığı açıklamada, "Burada çok büyük bir sağlık yükü var. Ama bunu kimse bilmiyor, çünkü sessizce ölüyorlar, tıpkı bir ağaçtan düşen yapraklar gibi" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Tayland yemek
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