Kocasının ihanetinden şüphelenen kadın eve gizli kamera yerleştirerek suçüstü yakaladı! O anları sosyal medyadan ifşa etti

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde bir kadın kocasının ihanetinden şüphelendiği için eve gizli kamera yerleştirdi. Görüntülerde kadın kocasının telefonla konuştuğunu ve sevgilisini eve çağırdığını gördü. Sessizce bir köşede kocasının sevgilisinin eve gelmesini bekleyen kadın ardından onları suçüstü yakaladı.

O anların sosyal medyadan paylaşılmasından sonra yorumlar ve beğeniler gecikmedi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Akıllıca bir hareket" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hemen sevgilisini çağırması bana inandırıcı gelmedi" yorumunu yaptı.