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  4. Takımı 8-0 mağlup olunca öfkeden deliye döndü! Teknik direktör yan hakeme yumruk atarak yere serdi... Cezası kesinleşti

Takımı 8-0 mağlup olunca öfkeden deliye döndü! Teknik direktör yan hakeme yumruk atarak yere serdi... Cezası kesinleşti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.01.2025 15:21
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Amlwch Town takımının teknik direktörü Robert Williams-Jones, takımının 8-0 mağlup olması üzerine öfkeden delirerek yan hakeme yumruk atmıştı. Hakem aldığı darbenin etkisiyle yere düşerken bu hafta Caernarfon Sulh Ceza Mahkemesi'nde 12 ay ertelenmiş 24 hafta hapis cezasına çarptırıldı.

Takımı 8-0 mağlup olunca öfkeden deliye döndü! Teknik direktör yan hakeme yumruk atarak yere serdi... Cezası kesinleşti

MYNET|DIŞ HABERLER Geçen yıl 27 Nisan'da Kuzey Galler Sahil Batı Premier Lig maçı sırasında gerçekleşen olay dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Penrhyndeudraeth FC ve Amlwch Town FC takımları arasında yapılan müsabakada Amlwch Town'ın 8-0 geride olduğu sırada geride olan takımın teknik direktörü Williams-Jones'un orta saha çizgisinde yan hakemi yumruklayarak yere serdi.

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Rakip takımın teknik direktörleri, konuk takım Penrhyndeudraeth FC'nin oyuncusu olan yan hakemin yardımına koştular. Olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca büyük ses getirdi.

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Williams-Jones, fiili bedensel zarara yol açma suçunu kabul etti. Bu hafta Caernarfon Sulh Ceza Mahkemesi'nde 12 ay ertelenmiş 24 hafta hapis cezasına çarptırıldı. Williams-Jones'un 150 saat ücretsiz çalışma yapması ve 1.000 sterlin (43.236,08 TL) tazminat ödemesi emredildi. Amlwch Town FC, olaydan kısa bir süre sonra teknik direktör ile ilişkilerini kestiklerini doğruladı. Kulüp ayrıca Penrhyndeudraeth ve yardımcı hakemden özür diledi.

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Hakem Galler maç,
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