11 yaşındaki çocuğunu işe giderken bodruma kilitledi! Skandal itiraf: "Sadece iki saatliğine bıraktım"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde 33 yaşındaki Chazzity Candelario isimli bir kadın 11 yaşındaki oğlunu bir petrol tankına kelepçelediği iddiasıyla tutuklandı. Candelario'nun tutuklanmasının ardından hakkında bir çocuğun refahını tehlikeye atma, haksız yere alıkoyma ve hukuka aykırı alıkoyma suçlamaları yöneltildi.

KEFALETLE TUTULUYOR

Yerel NBC'ye bağlı istasyon WGAL'e göre, suç duyurusunda Candelario'nun polise işteyken çocuklarını kontrol etmekte zorluk çektiğini söylediği belirtildi. Habere göre Candelario, polise oğlunu petrol tankına kelepçelediğini itiraf etti. Candelario sadece iki saatliğine oğlunu bodruma kilitlediğini söyledi.

WGAL, mahkeme kayıtlarına dayanarak Candelario'nun şu anda Lebanon County Hapishanesinde tutulduğunu ve kefaletinin 100.000 dolar olarak belirlendiğini belirtti.