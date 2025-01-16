Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. 11 yaşındaki çocuğunu işe giderken bodruma kilitledi! Skandal itiraf: "Sadece iki saatliğine bıraktım"

11 yaşındaki çocuğunu işe giderken bodruma kilitledi! Skandal itiraf: "Sadece iki saatliğine bıraktım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.01.2025 17:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde 33 yaşındaki Chazzity Candelario isimli bir kadın 11 yaşındaki oğlunu giderken bodruma kilitledi. Polis yetkililerinden yapılan açıklamada Candelario'nun bir çocuğun refahını tehlikeye atma da dahil olmak üzere suçlamalarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

11 yaşındaki çocuğunu işe giderken bodruma kilitledi! Skandal itiraf: "Sadece iki saatliğine bıraktım"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde 33 yaşındaki Chazzity Candelario isimli bir kadın 11 yaşındaki oğlunu bir petrol tankına kelepçelediği iddiasıyla tutuklandı. Candelario'nun tutuklanmasının ardından hakkında bir çocuğun refahını tehlikeye atma, haksız yere alıkoyma ve hukuka aykırı alıkoyma suçlamaları yöneltildi.

KEFALETLE TUTULUYOR

Yerel NBC'ye bağlı istasyon WGAL'e göre, suç duyurusunda Candelario'nun polise işteyken çocuklarını kontrol etmekte zorluk çektiğini söylediği belirtildi. Habere göre Candelario, polise oğlunu petrol tankına kelepçelediğini itiraf etti. Candelario sadece iki saatliğine oğlunu bodruma kilitlediğini söyledi.

WGAL, mahkeme kayıtlarına dayanarak Candelario'nun şu anda Lebanon County Hapishanesinde tutulduğunu ve kefaletinin 100.000 dolar olarak belirlendiğini belirtti.

İlginizi Çekebilir

Kocasının kendisini darp ettiği anları paylaştı

Kocasının kendisini darp ettiği anları paylaştı

 Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Bluzunu açıp öpmeye başladı

 3 prematüre bebeğin her yeri kırık içindeydi

3 prematüre bebeğin her yeri kırık içindeydi

 Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

 Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti

Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Amerika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sarı-lacivertlilerde yaprak dökümünü Mourinho başlattı

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Sarı-lacivertlilerde yaprak dökümünü Mourinho başlattı

Soylu'dan dikkat çeken çıkış: "Öcalan'ın yanına bir telefon, bir de avukat verin. Terör örgütünün nasıl hizaya gireceğini görürsünüz"

Soylu'dan dikkat çeken çıkış: "Öcalan'ın yanına bir telefon, bir de avukat verin. Terör örgütünün nasıl hizaya gireceğini görürsünüz"

Penaltıyı göğsüyle kurtaran 16 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti

Penaltıyı göğsüyle kurtaran 16 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti

4 yaşındaki midesinden çıktı! "Kuyruğu bile vardı"

4 yaşındaki midesinden çıktı! "Kuyruğu bile vardı"

11 yaşındaki çocuğunu işe giderken bodruma kilitledi

11 yaşındaki çocuğunu işe giderken bodruma kilitledi

Tahliye sırasında aldıklarını paylaştı! "Sütyenler, kadife blazer ceket..."

Tahliye sırasında aldıklarını paylaştı! "Sütyenler, kadife blazer ceket..."

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.