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  4. 4 yaşındaki çocuk, televizyon izlerken büyükannesinin iki köpeği tarafından parçalanarak öldürüldü

4 yaşındaki çocuk, televizyon izlerken büyükannesinin iki köpeği tarafından parçalanarak öldürüldü

18.01.2025 07:38
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Brezilya'nın Touros kasabasında büyükannesiyle birlikte yaşadığı evde 4 yaşındaki Ravi Lucas Nascimento de Melo isimli küçük çocuk bir pitbull ve başka bir cins köpek tarafından saldırıya uğradı. Evde yalnız olduğu belirtilen 4 yaşındaki küçük çocuk köpeklerin saldırısının sonrasında hayatını kaybetti.

4 yaşındaki çocuk, televizyon izlerken büyükannesinin iki köpeği tarafından parçalanarak öldürüldü

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Touros kentinde büyükannesiyle birlikte yaşayan 4 yaşındaki Ravi Lucas Nascimento de Melo isimli küçük çocuk evde yalnız olduğu sırada bahçede serbestçe koşan bir pitbull ve başka bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak yaralarından kurtulamadı. Touros Sağlık Departmanına göre, çocuk Paulo de Almeida Machado Belediye Hastanesine herhangi bir yaşam belirtisi olmadan geldi. Doktorlar kalp masajı yaptılar ancak onu canlandıramadılar.

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Çocuğun büyükannesi sağlık görevlilerine hayvanları bahçeye saldığını ve ilaç almak için komşuya gittiğini söyledi. Çocuğun büyükannesi sağlık görevlilerine hayvanları bahçeye saldığını ve ilaç almak için komşuya gittiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Brezilya köpek Pitbull saldırı
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