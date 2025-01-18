4 yaşındaki çocuk, televizyon izlerken büyükannesinin iki köpeği tarafından parçalanarak öldürüldü

MYNET|DIŞ HABERLER Brezilya'nın Touros kentinde büyükannesiyle birlikte yaşayan 4 yaşındaki Ravi Lucas Nascimento de Melo isimli küçük çocuk evde yalnız olduğu sırada bahçede serbestçe koşan bir pitbull ve başka bir köpek tarafından saldırıya uğradı. Çocuk, hastaneye kaldırıldı ancak yaralarından kurtulamadı. Touros Sağlık Departmanına göre, çocuk Paulo de Almeida Machado Belediye Hastanesine herhangi bir yaşam belirtisi olmadan geldi. Doktorlar kalp masajı yaptılar ancak onu canlandıramadılar.

Çocuğun büyükannesi sağlık görevlilerine hayvanları bahçeye saldığını ve ilaç almak için komşuya gittiğini söyledi. Çocuğun büyükannesi sağlık görevlilerine hayvanları bahçeye saldığını ve ilaç almak için komşuya gittiğini söyledi.