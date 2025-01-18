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  4. Şiddetli baş ağrısı nedeniyle doktora gitti! Doktorlar 18 aylık ömrünün kaldığını söyledi... "11 yıldır yaşıyorum"

Şiddetli baş ağrısı nedeniyle doktora gitti! Doktorlar 18 aylık ömrünün kaldığını söyledi... "11 yıldır yaşıyorum"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.01.2025 07:58
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Jade Jackson isimli bir kadın şiddetli baş ağrısı şikayetiyle doktora gittiğinde kendisine beyin kanseri teşhisinin konulduğunu söyledi. Henüz 14 yaşındayken kanser teşhisinin konulduğundan söz eden Jackson, doktorların 18 aylık ömrü kaldığını dile getirdiğini belirtti. Tüm tedavi süreçlerinin sonrasında 26 yaşında öğretmenlik kariyerine başlayan Jackson, kanser tedavisinin yan etkilerinin ömür boyu sürebileceği konusunda farkındalık yaratmak istiyor.

Şiddetli baş ağrısı nedeniyle doktora gitti! Doktorlar 18 aylık ömrünün kaldığını söyledi... "11 yıldır yaşıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Jade Jackson isimli bir kadın henüz 14 yaşındayken baş ağrılarının şiddetlenerek büyümesi üzerine doktora gitti. Ağrılarının normalin dışında olduğunu belirten Jackson, "Teşhisim konulmadan önce hayat güzeldi. İlk belirtileri gösterdiğimde 14 yaşındaydım ve baş ağrılarının hormonal olduğunu düşünüyorduk. Bir gün okuldan eve gelip kendimi kanepeye attığımda daha ciddi olduğunu fark ettim. Başımda anında dayanılmaz bir ağrı hissettim ve gidip kustum. O zaman bir şeylerin döndüğünü anladık. Oradan hemen MRI çektirmeye gittik" dedi.

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Taramaların kanser olduğunu ortaya çıkartmasından sonra Jackson, "Başlangıçta korkmuş ve endişelenmiştim ve 'neden ben?' düşüncesi aklımdan geçmeye devam etti. Gerçekten 'Aman Tanrım, beyin kanseri oldum' hissi yerleşti. Korkmuş ve endişeli olsam da Tanrı'nın ve ailemin her adımda benimle olacağını biliyordum, bu da bana huzur verdi. Doktorlar 18 ay ömrümün kaldığını söyledi" diye konuştu.

"KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM"

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18 aylık prognozuna meydan okudu ve teşhisten sonra 10 yıldan fazla yaşayan kurtulanların %47'si arasında yer alan Jackson, "Geçtiğimiz 11 yıl boyunca çok sayıda tedavi gördüm. Altı hafta boyunca tam beyin ve omurga radyasyonu ve oral kemoterapiyle başladı. Ondan sonra klinik bir denemeyle birlikte birden fazla farklı kemoterapi gördüm. Şu anda çok sayıda uzun vadeli yan etkim var ve bu hayatımı gerçekten etkiliyor. Nöropati muhtemelen en büyüğü. Hepsi beni günlük işlerimi yapmaya sınırlandırıyor. Bazı günler sadece normal günlük yürüyüş bile benim için zor ve çok acı verici oluyor. Her günü dolu dolu yaşayabildiğim için kendimi şanslı hissediyorum" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kanser Beyin
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