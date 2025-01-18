İftira davası açmıştı! Haberinden dolayı CNN, 5 milyon dolar tazminat ödeyecek

Zachary Young, bazen binlerce doları bulan ücretler karşılığında Afganistan'dan insanları kaçıran Nemex Enterprises adında özel bir güvenlik firmasının yöneticisiydi; bu ücretler sponsorlar tarafından ödeniyordu. 2021 yılında yayınlanan bir CNN haberinde Young'un yüzü gösterilirken ortada bir karaborsanın döndüğü söylenmişti. Florida'daki altı kişilik jüri, Young lehine karar verdi ve CNN'in milyonlarca dolar tazminat ödemesine karar verdi.

BBC'de yer alan habere göre, CNN'in The Lead with Jake Tapper adlı programında yayınlanan haberinde, çaresiz Afganların sömürüldüğü ve fahiş ücretler talep edildiği belirtildi. Duruşmada, Young, herhangi bir istismar iddiasını reddetti ve Nemex'in ücretlerinin ABD askeri çekilmesinin ardından ülkeden çıkarılmak istenen risk altındaki Afganlara destek olmak isteyen şirketler ve yardım kuruluşları tarafından ödendiğini söyledi. Afgan vatandaşlarından hiçbir ücret talep etmediğini ve özellikle kişilerin kendi firmasıyla iletişime geçmelerini istemediğini ifade etti.

ÖZÜR DİLEDİ

CNN, Mart 2022'de kısmi bir özür yayınlayıp "karaborsa" terimini kullanmaktan pişman olduğunu söylese de, haberlerinin arkasında durduğunu belirtti. Cuma günü yapılan açıklamada, "Gazetecilerimizle gurur duymaya devam ediyoruz ve CNN'de güçlü, korkusuz ve tarafsız habercilik yapmaya %100 bağlıyız. Ancak elbette bu davadan çıkarabileceğimiz faydalı dersleri çıkaracağız." denildi.

23 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Young, Cuma günü BBC'ye telefonla verdiği demeçte, "En başından beri mesele para değildi. Benim asıl amacım CNN'i sorumlu tutmak ve bana yaptıklarını ifşa etmekti. Aklandım" dedi. ABD'nin çekilmesinin ardından firmasının 23 kişiyi, aralarında bir bebeğin de bulunduğu kişiyi kurtardığını ancak CNN raporundan bu yana işlerinin durduğunu söyledi.