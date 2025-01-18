1 ay boyunca her gün 5 km koşan adamın değişimi viral oldu! Öncesi ve sonrası görüntülerine beğeni yağdı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Doncaster bölgesinde yaşayan YouTuber Luke Longden kendisini yeni bir koşucu olarak tanımlıyor ancak bu mücadeleyi başkalarına koşmaya ilham verip veremeyeceğini görmek için başlattı. 1 aylık meydan okumanın öncesinde fiziksel görüntüsünün fotoğrafını çeken Longden 30 günün sonrasında yeniden kendisini fotoğrafladı ve değişimiyle şaşırttı.

HER GÜN 5 KM KOŞTU

Evinin yakınında 5 km'lik bir döngüyü tamamladığı ilk koşusu 33 dakika sürdü ve birkaç kez nefes almak için durmak zorunda kaldığını kaydetti. İlk koşu deneyiminde zorlandığını dile getiren Longden, "Koşmaya başlayıncaya ve iki dakikadan kısa bir süre sonra durmak zorunda kalana kadar gerçekte ne kadar uygunsuz olduğunuzun farkına varmazsınız" dedi.

Ancak bir hafta sonra aynı mesafeyi hiç durmadan koşmayı başardı ve günlük hedefini yaklaşık 26 dakikada tamamladı. 30. gününde ise bu süreyi 21 dakika 40 saniyeye kadar indirdi. Araştırmalar, 35 yaşın altındaki erkeklerin 5 km'lik bir koşuyu tamamlaması için gereken ortalama sürenin 30 ila 35 dakika olduğunu gösteriyor. Yarışmanın sonunda Longden, 3,5 maratona eşdeğer olan toplam 150 km koşmuştu.

"BUNA TAMAMEN DEĞDİ"

Daha önce hiç koşmamasına rağmen mücadeleyi tamamlamaktan ve yeni fiziksel görüntüsünden memnun olduğunu dile getiren Longden, "Tamamen buna değdi. Daha önce hiç koşmadım. Eğer ben yapabiliyorsam. O zaman sen de yapabilirsin" dedi.

Uzmanlar ve İngiliz Ulusal Sağlık Servisi (NHS), insanlara koşu mesafelerini yaklaşık dokuz hafta içinde yavaş yavaş 5 km'ye çıkarmalarını ve yalnızca günaşırı koşmalarını tavsiye ediyor.