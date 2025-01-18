Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. 1 ay boyunca her gün 5 km koşan adamın değişimi viral oldu! Öncesi ve sonrası görüntülerine beğeni yağdı

1 ay boyunca her gün 5 km koşan adamın değişimi viral oldu! Öncesi ve sonrası görüntülerine beğeni yağdı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
18.01.2025 11:19
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Doncaster bölgesinde yaşayan YouTuber Luke Longden kendisine 1 aylık bir meydan okuma hazırladı. 1 ay boyunca her gün 5 km koşan Longden öncesi ve sonrası görüntülerini paylaşarak 1 aylık değişimini gözler önüne serince herkesi şaşırttı.

1 ay boyunca her gün 5 km koşan adamın değişimi viral oldu! Öncesi ve sonrası görüntülerine beğeni yağdı

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Doncaster bölgesinde yaşayan YouTuber Luke Longden kendisini yeni bir koşucu olarak tanımlıyor ancak bu mücadeleyi başkalarına koşmaya ilham verip veremeyeceğini görmek için başlattı. 1 aylık meydan okumanın öncesinde fiziksel görüntüsünün fotoğrafını çeken Longden 30 günün sonrasında yeniden kendisini fotoğrafladı ve değişimiyle şaşırttı.

HER GÜN 5 KM KOŞTU

1,

Evinin yakınında 5 km'lik bir döngüyü tamamladığı ilk koşusu 33 dakika sürdü ve birkaç kez nefes almak için durmak zorunda kaldığını kaydetti. İlk koşu deneyiminde zorlandığını dile getiren Longden, "Koşmaya başlayıncaya ve iki dakikadan kısa bir süre sonra durmak zorunda kalana kadar gerçekte ne kadar uygunsuz olduğunuzun farkına varmazsınız" dedi.

Ancak bir hafta sonra aynı mesafeyi hiç durmadan koşmayı başardı ve günlük hedefini yaklaşık 26 dakikada tamamladı. 30. gününde ise bu süreyi 21 dakika 40 saniyeye kadar indirdi. Araştırmalar, 35 yaşın altındaki erkeklerin 5 km'lik bir koşuyu tamamlaması için gereken ortalama sürenin 30 ila 35 dakika olduğunu gösteriyor. Yarışmanın sonunda Longden, 3,5 maratona eşdeğer olan toplam 150 km koşmuştu.

"BUNA TAMAMEN DEĞDİ"

2

Daha önce hiç koşmamasına rağmen mücadeleyi tamamlamaktan ve yeni fiziksel görüntüsünden memnun olduğunu dile getiren Longden, "Tamamen buna değdi. Daha önce hiç koşmadım. Eğer ben yapabiliyorsam. O zaman sen de yapabilirsin" dedi.

Uzmanlar ve İngiliz Ulusal Sağlık Servisi (NHS), insanlara koşu mesafelerini yaklaşık dokuz hafta içinde yavaş yavaş 5 km'ye çıkarmalarını ve yalnızca günaşırı koşmalarını tavsiye ediyor.

İlginizi Çekebilir

Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

Mahkum ve gardiyan arasındaki yasak aşkı güvenlik kameraları ortaya çıkarttı

 Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti

Gece kulübünde tanımadığı bir adamla öpüştü! Saatler sonra hayatını kaybetti

 Kıyıya vuran gizemli toplar panik yarattı! "Ne olduğunu bilmiyoruz"

Kıyıya vuran gizemli toplar panik yarattı! "Ne olduğunu bilmiyoruz"

 Okul kıyafetini veliler uygunsuz buldu

Okul kıyafetini veliler uygunsuz buldu

 Estetikle bambaşka oldu! 'Nasıl 57 yaşında?'

Estetikle bambaşka oldu! 'Nasıl 57 yaşında?'
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Ataşehir'deki otelde yangın: 3 ölü!

Ataşehir'deki otelde yangın: 3 ölü!

Konut kredisi indirimi gelmeden, fırsatçılığı başladı!

Konut kredisi indirimi gelmeden, fırsatçılığı başladı!

10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Vücudunu canlı parazitler kapladı

10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Vücudunu canlı parazitler kapladı

Gizli kamera yerleştirerek suçüstü yakaladı! O anları ifşa etti

Gizli kamera yerleştirerek suçüstü yakaladı! O anları ifşa etti

1 ay boyunca her gün 5 km koşan adamın değişimi viral oldu

1 ay boyunca her gün 5 km koşan adamın değişimi viral oldu

Her şey saniyeler içinde yaşandı! 4 yaşındaki çocuk televizyon izlerken öldü

Her şey saniyeler içinde yaşandı! 4 yaşındaki çocuk televizyon izlerken öldü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.