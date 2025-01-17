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  4. Sınav kağıdına hiçbir şey yazmayan öğrenci tam puan aldı! Soruyu öğrenenler aynı yorumu yaptı: "Çok dahice"

Sınav kağıdına hiçbir şey yazmayan öğrenci tam puan aldı! Soruyu öğrenenler aynı yorumu yaptı: "Çok dahice"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.01.2025 16:10
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Çin'de bir ilkokulda öğretmen öğrencisinin sınav kağıdına hiçbir şey yazmamasına rağmen tam puan verdi. Öğrencinin sınavdaki cevabını sosyal medyadan paylaşan öğretmenin gönderisini yorum yağmuruna tuttu. Öğretmen şaşkınlığını gizleyemezken "Gerçekten şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Sınav kağıdına hiçbir şey yazmayan öğrenci tam puan aldı! Soruyu öğrenenler aynı yorumu yaptı: "Çok dahice"

Çin'de bir ilkokulda gerçekleşen sınavda öğretmen öğrencisinden hiç beklemediği bir cevap aldı. Öğrenci “Cesaret konusu etrafında bir kompozisyon yazınız” sorusuna hiçbir şey yazmadan cevap verdi. Öğretmen öğrencinin yaratıcılığı ve yenilikçiliğini vurgularken hiçbir kelime yazmamasına tam puan verdi. Çünkü öğretmen öğrencinin hareketinin cesaret temasıyla birebir uyduğunu dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok benzersiz bir yaklaşım. Cesaret sadece eylem değildir, aynı zamanda bazen her zamanki gibi olmasa da yeni şeyler deneme cesaretidir." yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiçbir şey yazmanıza gerek kalmayacak kadar cesur olduğunuzda, sadece boş bir sayfa etki bırakmak için yeterlidir." yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu gerçekten sadece düşünmeye cesaret edebildiğim ama asla yapmaya cesaret edemediğim türden bir cesaret" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Çin sınav ilkokul
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