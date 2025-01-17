Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! "5 senedir kumam oldukları yetti" dedi... Damadın arkadaşlarına tuzlu kahve yaptı

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde bir gelin kız isteme töreninde damadın arkadaşlarına ilginç bir sürpriz yaptı. Damadın arkadaşlarına seslenerek, "5 yıldır kumam oldukları yetti" diyerek damadın yerine onlara tuzlu kahve yapmayı seçti. Damadın yakın arkadaşları kahveden yudum aldıklarında tuzlu olduğunu görünce şaşkına döndü. O anlara sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu zevkle yapacağım hiç şüpheleri olmasın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kız istemeye halı sahaya gider gibi gitmişler" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gereksiz samimiyet" yorumunda bulundu.