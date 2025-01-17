Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! "5 senedir kumam oldukları yetti" dedi... Damadın arkadaşlarına tuzlu kahve yaptı

Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler! "5 senedir kumam oldukları yetti" dedi... Damadın arkadaşlarına tuzlu kahve yaptı

17.01.2025 11:33
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

İçerik devam ediyor
Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.01.2025 11:33
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan paylaşılan bir kız isteme törenine ait görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde gelin, damadın yerine damadın arkadaşlarına tuzlu kahve yapıp içirdi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde bir gelin kız isteme töreninde damadın arkadaşlarına ilginç bir sürpriz yaptı. Damadın arkadaşlarına seslenerek, "5 yıldır kumam oldukları yetti" diyerek damadın yerine onlara tuzlu kahve yapmayı seçti. Damadın yakın arkadaşları kahveden yudum aldıklarında tuzlu olduğunu görünce şaşkına döndü. O anlara sosyal medyadan yorum ve beğeni yağdı.

12

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu zevkle yapacağım hiç şüpheleri olmasın" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kız istemeye halı sahaya gider gibi gitmişler" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Gereksiz samimiyet" yorumunda bulundu.

İlginizi Çekebilir

Metroda kadın yolcular arasında tartışma kısa sürede alevlendi

Metroda kadın yolcular arasında tartışma kısa sürede alevlendi

 Kocasının ihanetini böyle yakaladı! "Şeytanın aklına gelmez"

Kocasının ihanetini böyle yakaladı! "Şeytanın aklına gelmez"

 Tüm kasaba küle döndü, bir tek o kurtuldu! Sırrı ortaya çıktı

Tüm kasaba küle döndü, bir tek o kurtuldu! Sırrı ortaya çıktı

 Ormanda yürürken korkunç bir şey keşfetti

Ormanda yürürken korkunç bir şey keşfetti

 Kaynağının ne olduğunu görünce şok oldum

Kaynağının ne olduğunu görünce şok oldum
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kız isteme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Son dakika! İstanbul'da sahte içki kabusu büyüyor... Can kaybı 37'ye yükseldi

Son dakika! İstanbul'da sahte içki kabusu büyüyor... Can kaybı 37'ye yükseldi

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Aldatanlar gizli mesajları göndermek için telefonun bu özelliğini kullanıyor

Aldatanlar gizli mesajları göndermek için telefonun bu özelliğini kullanıyor

Ailesi çok eşli bir tarikattı! 'Rahatsız edici bir aile ağacı'

Ailesi çok eşli bir tarikattı! 'Rahatsız edici bir aile ağacı'

8 yaşındaki çocuk köpekler tarafından parçalanarak hayatını kaybetti

8 yaşındaki çocuk köpekler tarafından parçalanarak hayatını kaybetti

Daha fazla izlenme için yaptığı 'pes' dedirtti! 2 aylık bebeğini kara fırlattı

Daha fazla izlenme için yaptığı 'pes' dedirtti! 2 aylık bebeğini kara fırlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.