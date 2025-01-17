Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Arkadaşıyla ortak kelebek dövmesi yaptırmak istedi! Sonucu görünce gözyaşlarına hakim olamadı: "1 saat boyunca ağladım"

Arkadaşıyla ortak kelebek dövmesi yaptırmak istedi! Sonucu görünce gözyaşlarına hakim olamadı: "1 saat boyunca ağladım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.01.2025 15:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok'ta 'lanicole001' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın arkadaşıyla eşleşen bir dövme yaptırmak istedi. İkisi de kollarının arkasına kelebek dövmesi yaptırmak isterken çıkan sonuca inanamadı. Dövmenin tamamlanmasının sonrasında gözyaşlarını tutamayan Anicole isimli kadın o anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu.

Arkadaşıyla ortak kelebek dövmesi yaptırmak istedi! Sonucu görünce gözyaşlarına hakim olamadı: "1 saat boyunca ağladım"

MYNET|DIŞ HABERLER "lanicole001" kullanıcı adını kullanan TikTok kullanıcısı Anicole arkadaşıyla birlikte kollarının arka kısmına kelebek kanadı dövmesi yaptırmak istedi. Ancak işler onların hesapladığı gibi gitmedi. Sosyal medyadan dövmelerini paylaşan Anicole'un gönderisi kısa sürede 700 bin beğeni topladı.

BAŞKA BİR DÖVMECİYE GİTTİ

1233p

Anicole, bir sonraki paylaşımında birkaç saat sonra sorunu başka bir dövme sanatçısına tamir ettirmeye karar verdiğini söyleyerek, "Sanatçıyı veya dükkanı suçlamıyoruz, onlara karşı hiçbir şeyimiz yok. Dövmemi görünce hıçkırarak ağlamaya başladım. 1 saat boyunca ağladım" dedi.

68

Dövmenin enfekte olduğu yönündeki spekülasyonlara da yanıt veren sanatçı, videoların dükkandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra çekildiğini belirterek, cildinin tahriş olmuş olabileceğini söyledi. Anicole ayrıca dövmesinin başkası tarafından rötuşlandıktan sonraki halini de gösterdi.

İlginizi Çekebilir

Yangınları önceden tahmin etmişti! "Bunun olacağını biliyordum"

Yangınları önceden tahmin etmişti! "Bunun olacağını biliyordum"

 6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! "25 kilo verdim, boyum uzadı"

6 yıl boyunca sadece et ve tereyağ yedi! "25 kilo verdim, boyum uzadı"

 150 bin lirayla alışverişe çıktı! Neler aldı, neler alamadı?

150 bin lirayla alışverişe çıktı! Neler aldı, neler alamadı?

 Tuvalet kağıdı yerine ailecek bez kullanıyorlar! "16 bin TL tasarruf ettik"

Tuvalet kağıdı yerine ailecek bez kullanıyorlar! "16 bin TL tasarruf ettik"

 Kocasını başka bir kadınla yakaladı! Çevredekiler zar zor sakinleştirdi

Kocasını başka bir kadınla yakaladı! Çevredekiler zar zor sakinleştirdi
Anahtar Kelimeler:
tiktok dövme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Sahte alkol satan Türkmen çift 10 kişinin ölümüne neden olmuştu! Savunmaları pes dedirtti: O zaman ben de ölürdüm

Sahte alkol satan Türkmen çift 10 kişinin ölümüne neden olmuştu! Savunmaları pes dedirtti: O zaman ben de ölürdüm

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Sakın tüketmeyin! Ünlü tereyağı markası market raflarından toplanıyor

Patronunu öldürdü, cesedini sokak sokak gezdirdi

Patronunu öldürdü, cesedini sokak sokak gezdirdi

İntikam aldı! "5 senedir kumam oldukları yetti"

İntikam aldı! "5 senedir kumam oldukları yetti"

Cesedi dondurucuda katlanmış halde bulundu

Cesedi dondurucuda katlanmış halde bulundu

Ailesi çok eşli bir tarikattı! 'Rahatsız edici bir aile ağacı'

Ailesi çok eşli bir tarikattı! 'Rahatsız edici bir aile ağacı'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

eSIM hakkında bilmeniz gereken her şey burada!

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral TEMU ürünleri

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.