Arkadaşıyla ortak kelebek dövmesi yaptırmak istedi! Sonucu görünce gözyaşlarına hakim olamadı: "1 saat boyunca ağladım"

MYNET|DIŞ HABERLER "lanicole001" kullanıcı adını kullanan TikTok kullanıcısı Anicole arkadaşıyla birlikte kollarının arka kısmına kelebek kanadı dövmesi yaptırmak istedi. Ancak işler onların hesapladığı gibi gitmedi. Sosyal medyadan dövmelerini paylaşan Anicole'un gönderisi kısa sürede 700 bin beğeni topladı.

BAŞKA BİR DÖVMECİYE GİTTİ

Anicole, bir sonraki paylaşımında birkaç saat sonra sorunu başka bir dövme sanatçısına tamir ettirmeye karar verdiğini söyleyerek, "Sanatçıyı veya dükkanı suçlamıyoruz, onlara karşı hiçbir şeyimiz yok. Dövmemi görünce hıçkırarak ağlamaya başladım. 1 saat boyunca ağladım" dedi.

Dövmenin enfekte olduğu yönündeki spekülasyonlara da yanıt veren sanatçı, videoların dükkandan ayrıldıktan kısa bir süre sonra çekildiğini belirterek, cildinin tahriş olmuş olabileceğini söyledi. Anicole ayrıca dövmesinin başkası tarafından rötuşlandıktan sonraki halini de gösterdi.