Eve gelen polisler korkunç bir manzarayla karşılaştı! Cesedi dondurucuda katlanmış halde bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Las Vegas eyaletinde polis memurların vücut kamerasına yansıyan görüntüler vahşeti gözler önüne serdi. 68 yaşındaki Monique Gilbertson'un kapıyı açmaması üzerine polisler çilingir çağırarak eve girdi. Polisler evin içinde arama yaparken çamaşır odasını buldu ve beyaz çarşafla kapatılan bir nesne fark etti. Beyaz çarşafın üstü tuvalet kağıdı, kıyafet gibi rastgele nesnelerle kaplıydı.

Çarşafın altından derin dondurucu çıktı. Derin dondurucunun kilidi de çilingirle açıldı ve polisler 68 yaşındaki kadının cansız bedenine ulaştı. Roush tutuklandı ve ikinci derece cinayetle suçlandı.

"NE YAPACAĞIMI BİLEMEDİM"

Clark County Bölge Savcısı James Puccinelli, kadının dondurucudaki cansız bedeninin katlandığını ve bir süredir donmuş halde tutulduğunu söyledi. Roush polise verdiği ifadesinde Gilbertson'ı yemek odası sandalyesinde baygın halde bulduğunu ve ne yapacağını bilemediği için paniklediğini ve onu derin dondurucuya koyduğunu ifade etti.