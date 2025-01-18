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  4. 10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Tarama sonuçları şaşkına çevirdi: Bütün vücudunu canlı parazitler kapladı

10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Tarama sonuçları şaşkına çevirdi: Bütün vücudunu canlı parazitler kapladı

18.01.2025 09:58
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Çin'in Deqin ilçesine bağlı Yubeng Köyü'nde yaşayan Tingting adlı kişi, baş ağrısı, uyluklarında ve gözlerinde ağrı şikayetiyle hastaneye başvurdu. 23 yaşındaki hastanın tarama sonuçlarında vücudunun parazitlerle dolu olduğunu ortaya çıktı. Genç kadına tedavi için küçük dozlarda böcek ilacının verileceği ifade edildi.

10 yıl boyunca çiğ domuz eti yedi! Tarama sonuçları şaşkına çevirdi: Bütün vücudunu canlı parazitler kapladı

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Deqin bölgesinde yaşayan 23 yaşındaki bir kadın hastaneye yoğun ağrı şikayetleriyle geldi. Doktorlar kendisine MR ve BT taraması yapılmasını önerdiler ve sonuçlar karşısında dehşete düştüler. 23 yaşındaki hastanın tenya yumurtalarının yutulmasıyla oluşan bir enfeksiyon olan kistiserkoza yakalandığı ortaya çıktı. Mikroskobik parazitler Tingting'in sırt kaslarını, karnını, gözlerini ve beynini enfekte etti.

SEBEBİ: ÇİĞ DOMUZ ETİ

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23 yaşındaki hastanın kız kardeşi yaptığı açıklamasında ailesinin domuz kestiği günlerde çiğ domuz eti yeme alışkanlıkları bulunduğunu söyleyince tıbbi durumunun nedeni ortaya çıktı. Tingting bunu ergenliğinden beri yapıyordu. Kardeşi de bu durum için test edildi ancak temiz çıktı.

Eyalet Birinci Hastanesi Nöroloji Bölümü Başhekimi Profesör Meng Qiang, "Hastanın gözleri dışarı fırlamıştı, retina kanaması vardı, vücudunun her yerinde çok sayıda enfeksiyon vardı ve epileptik nöbetler geçiriyordu. Parazit solucanlar beyin üzerinde en büyük etkiye sahip olup, merkezi sinir sistemini etkilerler. En yaygın olanı epilepsidir ve zihinsel bozukluğa da neden olabilir. Bazı hastalarda ayrıca uzuv felci, dil bozukluğu, duyusal bozukluk vb. görülebilir." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Röntgen fotoğrafları internetteki birçok yorumcunun hem iğrenmesine hem de kadının durumu konusunda endişelenmesine neden oldu. X'e yorum yapanlardan biri, "Bu çok iğrenç. O kadar küçükler ki vücudunuzu veya çevrenizi istila ettiklerinin farkında bile değilsiniz." dedi. Bir diğeri ise "Gözde kurtçuk bulunduğu yazdıktan sonra okumayı bıraktım." dedi. Üçüncüsü endişeyle sordu: "Hâlâ hayatta mı?"

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Anahtar Kelimeler:
Çin parazit domuz eti
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