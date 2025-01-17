Aldatanlar gizli mesajları göndermek için telefonun bu özelliğini kullanıyor! "Eş zamanlı görüyorlar ve hemen siliyorlar"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'bellatalkstime' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın 237 bin izlenmeye ulaşan gönderisinde insanların iPhone notlar üzerinden ihanet ettiklerini söyledi. TikTok kullanıcısı, "Görünüşe göre insanların ihanet ettiği yeni yol iPhone notlar uygulaması" notunun eklediği gönderisiyle viral oldu.

İçerik üreticisi, kullanıcıların iPhone sahiplerini paylaşılan bir not üzerinde işbirliği yapmaya davet edebileceğini ve böylece kolayca silinebilecek metin ve görselleri görebileceklerini iddia ediyor. Kullanıcı gönderisinde, "nsanlar fotoğraf ve her türlü şeyi göndererek işin içinden sıyrılıyorlar. Eş zamanlı görüyorlar ve hemen siliyorlar. Bu çılgınlık" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü uzun süredir notlar uygulamasının aldatma için kullanıldığını bildiklerini söyleyerek gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Korkarım ki bu bir süredir olan bir şey" yorumunu ekledi.Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "En iyi arkadaşlarımdan biri sevgilisinin notlar bölümüne girerek ihaneti öğrendi" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Evet, yaptım. Notlarınızı özel bir parolayla kilitleyebilirsiniz, böylece biri telefonunuzu ele geçirse bile notunuzun kilidini açamaz" yorumunda bulundu.