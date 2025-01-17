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Rus sosyal medya fenomeni 2 aylık bebeğini kara fırlattı anlaro paylaşınca tutuklandı! Daha fazla izlenme için yaptığı 'pes' dedirtti

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
17.01.2025 10:38
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Rusya'nın Moskova şehrinde yaşayan 46,5 milyondan fazla Instagram takipçisi bulunan Rus sosyal medya fenomeni Sergey Kosenko hakkında tutuklama emri çıkartıldı. Rus fenomen bebeğini kar yığınına attığı anların yer aldığı görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine polis tarafından tutuklandı. Rusya'daki varlıklarının dondurulması emri verildi.

Rus sosyal medya fenomeni 2 aylık bebeğini kara fırlattı anlaro paylaşınca tutuklandı! Daha fazla izlenme için yaptığı 'pes' dedirtti

MYNET|DIŞ HABERLER Rusya'nın Moskova şehrinde yaşayan Rus sosyal medya fenomeni Sergey Kosenko, 2 aylık bebeğini kar yığınına fırlattığı anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medyadan paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada viral olmasından sonra Rus fenomen tutuklandı. Rus yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Sanık çocuğu kendinden uzağa ve yukarıya doğru fırlattı ve yüksekten düşmesine izin verdi. Çocuğun düşüşü kar örtüsü tarafından yumuşatıldığı için suç kastı tamamlanmadı" ifadeleri yer aldı.

MANKEN VE MONTAJ SAVUNMASI

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2024 yılının Ocak ayında internette viral hale gelen ve uluslararası manşetlerde yerini alan görüntülerde fenomen ismin o dönem iki aylık olan oğlunu havaya fırlattığı ve görüntülerin sonunda bebeğin derin kar yığınına düştüğü görüldü.

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Rus yetkililer şimdi bir tutuklama emri çıkardı ve etkileyicinin suçlamalarla yüzleşmek üzere Rusya'ya iade edilmesini emretti. Ayrıca, Rus topraklarına geldiği andan itibaren iki ay boyunca gözaltında tutulmasını emrettiler. Şüphelinin avukatı Sergey Zhorin, yerel medyaya yaptığı açıklamada, müvekkilinin kolluk kuvvetleriyle işbirliği yapmaya ve orijinal video görüntülerini vermeye hazır olduğunu söyledi. Avukat, çocuğun aslında çekimlerde kullanılmadığını, videonun manken kullanılarak ve montajlanarak çekildiğini ileri sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya fenomen
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