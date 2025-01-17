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Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral ürünleri TEMU'da bulduk
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Sosyal medyada milyonlarca izlenme alan viral ürünleri TEMU'da bulduk

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
16.01.2025 16:41
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Sosyal medyada sıkça gördüğünüz, “Keşke benim de olsa!” dediğiniz o pratik ve şık ürünlerle tanışmanın tam zamanı. Sosyal medyada görüp de arayıp bulamadığınız o ürünlere TEMU ile ulaşmak çok kolay. Sizin için sosyal medyada milyonlarca izlenme alan videolardaki viral TEMU ürünleri bulduk ve bu içeriğimizde bir araya getirdik.

Mutfağınızda işleri hızlandıran, oturma odanıza konfor katan ya da günlük hayatınızı biraz daha kolaylaştıran ürünlere kim hayır diyebilir ki? Sosyal medyada karşımıza çıkan ve “Benim neden böyle bir şeyim yok?” dedirten o pratik ve şık ürünleri sizin için bir araya getirdik. Hayatın her alanında işinize yarayacak bu ürünler, TEMU’nun avantajlı fiyatlarıyla artık sizin olabilir. Bu viral ürünlere bir göz atmadan geçmeyin. Kim bilir, belki de aradığınız tam burada sizi bekliyor!

1. Kısa sürede maksimum etki: Buz çözen mutfak tepsisi

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Mutfakta zaman kazanmak isteyenler için tasarlanan hızlı buz çözme tepsisi, dondurulmuş yiyeceklerin hızlı bir şekilde çözdürülmesi gereken anların kurtarıcısı oluyor. Sabah telaşında kahvaltı için buzluğunuzdan çıkardığınız sebzeleri hızlıca hazırlamak veya ani misafirler için etinizi dakikalar içinde pişirmeye hazır hale getirmek artık çok kolay. Yüksek termal iletkenliğe sahip alüminyum malzemeden üretilen tepsi, mikrodalga veya kimyasal maddelere ihtiyaç duymadan, tamamen doğal bir yöntemle gıdalarınızı çözüyor.

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2. Çok amaçlı kullanım: 20'si 1 arada temizlik kiti

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Yoğun kullanımda klavye tuşlarınızın arasındaki tozları fark etmek ya da AirPods’unuzun temizlenmesi gereken detaylarına ulaşamamak can sıkıcı olabilir. Bunu nasıl temizleyeceğim?" dediğiniz her noktaya ulaşmak artık mümkün. Çok amaçlı temizlik kiti, bu soruna çözüm sunarak cihazlarınızı ilk günkü kadar temiz ve hijyenik tutmanıza yardımcı oluyor. Günlük hayatın koşturmasında temizliği göz ardı edilen kulaklıklarınızın detaylarına hassas fırça uçlarıyla ulaşabilir, klavyenizin arasında biriken tozları kolayca çıkarabilir, mikrofiber bezlerle ekranlarınıza zarar vermeden parlak bir görünüm elde edebilirsiniz. Bir kez kullandığınızda, onsuz yapamayacağınızı hissedeceksiniz.

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3. Koltuklarınızı koruyun: Streç kanepe kılıfı

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Evinizin havasını yenilemek ve kanepenizi hem koruyup hem de güzelleştirmek hiç bu kadar pratik olmamıştı! Evinizin stilini değiştirmenin bu kadar zahmetsiz ve keyifli olabileceğini hayal edin. Kanepeye oturduğunuzda kılıfın tam anlamıyla yerinde durduğunu hissetmek, kumaşın yumuşak polar dokusuyla birleştiğinde, yeni bir mobilya almış gibi hissettiriyor. Spandeks ve polyester karışımı sayesinde kanepeye kusursuzca oturan kılıf, kayma veya toplanma derdini ortadan kaldırıyor. Üstelik, sevdiklerinizle keyifli bir akşamın ardından kılıfı makineye atıp temizlemeniz yeterli!

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4. Pratik kullanım: Streç kesici

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Mutfakta işlerinizin kolaylaşmasını ve her şeyin elinizin altında olmasını kim istemez ki? 2’si 1 arada tasarımıyla hem yapışkan film hem de folyo kullanırken yaşadığınız o sinir bozucu karışıklıklara veda etmenizi sağlıyor. Yenilikçi mekanizması sayesinde, filmi düzgünce kesmek artık bir mücadele değil; tek bir hareketle zahmetsizce işinizi hallediyorsunuz. Ne gereksiz israf ne de dağınık kesimler—her şey tam istediğiniz gibi!

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5. Modern tasarım: 18'li dönen baharatlık

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Mutfakta düzen ve şıklık arayanlar için tasarlanan bu 18’li baharatlık seti, yemek yapmayı adeta bir keyfe dönüştürüyor! 360° dönebilen döner standı sayesinde ihtiyacınız olan baharata saniyeler içinde ulaşabilir, böylece yemek hazırlarken vakit kaybetmeden lezzetli tariflere odaklanabilirsiniz. Cam şişeler, sızdırmaz ve nem geçirmez özellikleriyle baharatlarınızı taptaze tutar, aromalarını uzun süre korur.

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6. Hem şık hem rahat: Gri yastıklı sallanan sandalye

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Uzun bir günün ardından ayaklarınızı uzatıp hafifçe sallanarak rahatlamak ister misiniz? Oturma odanızda kitap okurken veya ofiste kısa bir mola verirken... Bu şık sallanan sandalye tam da aradığınız huzuru ve konforu sunuyor. Dayanıklı siyah metal çerçevesiyle sağlamlığı hissederken, yumuşacık gri döşemesi sizi adeta sarıp sarmalıyor.

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7. Çok amaçlı: Süzgeçli saklama kutusu

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Sebze ve meyveleri yıkarken fazla suyu kolayca süzmesi, ardından kapağını kapatıp doğrudan saklama kabı olarak kullanabilmeniz, size zaman kazandırmanın yanı sıra mutfakta düzen sağlıyor. Katlanabilir tasarımıyla dolaplarınızda neredeyse hiç yer kaplamayan ürün, aynı anda birden fazla işlev sunarak mutfakta pratikliğin yeni tanımını yapıyor. Sağlam plastik malzemesi sayesinde uzun ömürlü olan bu çok yönlü süzgeci kullandıktan sonra, “Bu kadar pratik bir şey nasıl daha önce hayatımda yoktu?” diyeceksiniz!

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8. Kahvenizi hızlıca hazırlayın: Otomatik karıştıran kupa

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Sabahın ilk saatlerinde kahvenizi karıştırırken kaşığı bulamamak ya da yoğun bir günde enerji içeceğinizi hazırlarken bir sürü malzeme ile uğraşmak... Manyetik karıştırma sistemiyle bu pratik ürün, tüm bu küçük ama zaman kaybettiren detayları ortadan kaldırıyor. Sadece düğmeye basmanız yeterli; kahveniz, çayınız ya da favori içeceğiniz saniyeler içinde hazır!

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9. Makyaj fırçalarınızı anında temizleyin: 3'ü 1 arada elektrikli makyaj fırçası

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Makyaj yapmayı seviyorsanız, fırça temizliğinin ne kadar zahmetli olabileceğini de biliyorsunuzdur. O köpüklerin arasında dakikalarca uğraşıp, ardından fırçaların kurumasını beklemek… İşte tam burada, 3’ü 1 arada Elektrikli Makyaj Fırçası Temizleyici Makinesi devreye giriyor! Ürün, sadece temizliği kolaylaştırmakla kalmıyor; fırçalarınızı otomatik olarak temizleyip hızla kurutarak size zaman kazandırıyor.

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10. Termoslarda buzluk keyfi: 4 bölmeli silikon buzluk

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Stanley bardaklarınızı daha da mükemmel hale getirecek bir ürünle tanışmaya hazır mısınız? Özellikle 30/40 oz Stanley bardaklar için tasarlanan ürün, içeceklerinizi uzun süre soğuk tutmanın en pratik yolu! Esnek ve dayanıklı silikon yapısı sayesinde buz kalıplarını tek bir hareketle çıkarabilir, o zahmetli buz kırma işlemlerini geride bırakabilirsiniz.

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