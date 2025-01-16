Mynet Trend

BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Daha fazla izlenme ve bağış için kendi kızını zehirledi! Canlı yayında polisler tarafından tutuklandı

Daha fazla izlenme ve bağış için kendi kızını zehirledi! Canlı yayında polisler tarafından tutuklandı

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
16.01.2025 15:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

34 yaşındaki Avustralyalı TikTok fenomeni bir anne, 1 yaşındaki küçük kızının hasta olduğunu söyleyerek canlı yayında takipçilerinden bağış istiyordu. Fenomen ismin daha fazla izlenmek ve bağış toplamak için küçük kızını zehirlediği ve işkence ettiği iddiasıyla tutuklandı. Fenomen ismin canlı yayındaki tutuklanma anları kısa sürede gündem yarattı.

Daha fazla izlenme ve bağış için kendi kızını zehirledi! Canlı yayında polisler tarafından tutuklandı

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki bir TikTok annesi, küçük kızına zarar verme amacıyla zehir verdiği gerekçesiyle çocuk istismarıyla suçlandı. TikTok'tan küçük kızının hasta olduğunu söyleyen anne canlı yayınlarda bağış toplarken aynı zaman bağış fonunda bağışçıları 59 bin Avustralya doları (1 milyon 296 bin 696 TL) dolandırdığı iddiasıyla da suçlanıyor.

3

Polis annenin çocuğuna izinsiz reçeteli ve eczaneden alınan ilaçları vererek onu hasta ettiğini belirtti. Çocuğunun ölümcül bir hastalıkla mücadelesini sosyal medyadan kaydettiğini söyledi. Kadının 1 yaşındaki çocuğuna ilaç verdiği ve çok büyük sıkıntı ve acı içindeyken onu videoya çektiği de iddialar arasında yer aldı.

2

Polis yetkilileri yaptığı açıklamada, "Kadın, Brisbane'in güneyindeki bir hastanedeki sağlık personeli tarafından durum tespit edilip polise bildirilene kadar, yetkisiz ilaçları verme çabalarını dikkatle gizledi. Çocuk hastaneye kaldırılırken." dedi.

İlginizi Çekebilir

Tuvalet kağıdı yerine ailecek bez kullanıyorlar! "16 bin TL tasarruf ettik"

Tuvalet kağıdı yerine ailecek bez kullanıyorlar! "16 bin TL tasarruf ettik"

 Sadece 6 m2'lik ve aylık kirası 7 bin TL! "Dev tuvalet dairesi"

Sadece 6 m2'lik ve aylık kirası 7 bin TL! "Dev tuvalet dairesi"

 Yürüyen merdiven sıkışan bacağı kesilmek zorunda kaldı

Yürüyen merdiven sıkışan bacağı kesilmek zorunda kaldı

 Ailesi banyoya girdiğinde dehşet verici bir manzaraya tanık oldu

Ailesi banyoya girdiğinde dehşet verici bir manzaraya tanık oldu

 Sadece gölgelerini gördü! Araba farıyla aydınlatınca...

Sadece gölgelerini gördü! Araba farıyla aydınlatınca...
Anahtar Kelimeler:
tiktok Avustralya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
'Düzenleme şart' diyerek duyurdu! Zam üstüne zam geldi

'Düzenleme şart' diyerek duyurdu! Zam üstüne zam geldi

Ölüme götüren o anlar kayıt altına alındı! Kağıthane'de sahte alkol alışverişi... Ölüm içkisinin tanesi 35 lira; Anlaşılmasın diye şifreli konuşuyorlar

Ölüme götüren o anlar kayıt altına alındı! Kağıthane'de sahte alkol alışverişi... Ölüm içkisinin tanesi 35 lira; Anlaşılmasın diye şifreli konuşuyorlar

Penaltıyı göğsüyle kurtaran 16 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti

Penaltıyı göğsüyle kurtaran 16 yaşındaki kaleci hayatını kaybetti

4 yaşındaki midesinden çıktı! "Kuyruğu bile vardı"

4 yaşındaki midesinden çıktı! "Kuyruğu bile vardı"

Makyajsız halini övmelere doyamadılar

Makyajsız halini övmelere doyamadılar

Nikahtan sadece 70 saniye sonra kocasının sözüyle şaşkına döndü

Nikahtan sadece 70 saniye sonra kocasının sözüyle şaşkına döndü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Salomon indiriminden kaçırmamanız gereken ayakkabılar burada!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

"Hafif, ince ama sıcacık tutuyor!" Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.