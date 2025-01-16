Daha fazla izlenme ve bağış için kendi kızını zehirledi! Canlı yayında polisler tarafından tutuklandı

MYNET|DIŞ HABERLER Avustralya'nın Queensland bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki bir TikTok annesi, küçük kızına zarar verme amacıyla zehir verdiği gerekçesiyle çocuk istismarıyla suçlandı. TikTok'tan küçük kızının hasta olduğunu söyleyen anne canlı yayınlarda bağış toplarken aynı zaman bağış fonunda bağışçıları 59 bin Avustralya doları (1 milyon 296 bin 696 TL) dolandırdığı iddiasıyla da suçlanıyor.

Polis annenin çocuğuna izinsiz reçeteli ve eczaneden alınan ilaçları vererek onu hasta ettiğini belirtti. Çocuğunun ölümcül bir hastalıkla mücadelesini sosyal medyadan kaydettiğini söyledi. Kadının 1 yaşındaki çocuğuna ilaç verdiği ve çok büyük sıkıntı ve acı içindeyken onu videoya çektiği de iddialar arasında yer aldı.

Polis yetkilileri yaptığı açıklamada, "Kadın, Brisbane'in güneyindeki bir hastanedeki sağlık personeli tarafından durum tespit edilip polise bildirilene kadar, yetkisiz ilaçları verme çabalarını dikkatle gizledi. Çocuk hastaneye kaldırılırken." dedi.