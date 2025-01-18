Nişanlısının yüzüne dövme yapmasına izin verdi! Sonuç sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti: 'Bunu kendine nasıl yaptırdın?'

MYNET|DIŞ HABERLER İngiltere'nin Bristol bölgesinde yaşayan 20 yaşındaki dövme tutkunu Alitia Thoburn, yabancılar tarafından sık sık mürekkepleri nedeniyle yargılandığını söylerken yüz dövmesi yaptırmaya yönelik dürtüsel kararından hiçbir zaman pişman olmadığını dile getirdi.

Nişanlısı Jonathan Saunders koluna dövme yaparken, spontan olarak tasarımı yüzüne de uygulamayı seçtiler. Çarpıcı mürekkep darbesi köprücük kemiğine kadar uzanıyor ve diğer dövmeleriyle birleşiyor.

"YÜZÜMDE DÖVME OLDUĞU İÇİN ŞANSLIYIM"

Yüzünü mahvettiğini söyleyenlerin aksine Thoburn, "Yüzünde dövme olan insanların neden potansiyel bir suçlu ya da haydut olarak görüldüğünü anlamıyorum. Sadece zevk aldığınız bir şey gibi olumlu bir şey olabileceğini düşündüm. Yüzümde dövme olduğu için şanslıyım. Doğru hissettirdi. Hiçbir pişmanlığım yok." dedi.