'Dünyanın en zehirli yaratığı' deniliyor! Dakikalar içinde öldürebilir: Kendini bile isteye sokturdu ve o anları saniye saniye kaydetti

MYNET|DIŞ HABERLER Quebec doğumlu 54 yaşındaki maceracı George Kourounis, yıllar içinde pek çok şok edici gösteriye imza attı; bunların arasında ' cehennemin kapısı ' olarak adlandırılan korkunç Darvaza gaz kraterinin içine girmek de vardı. Dünyanın dört bir yanındaki doğal afetleri belgeleyen Kourounis'un bilerek kendisini dayanılmaz acılara maruz bırakması, felç riskini göze alması ve kendini kutu denizanasıyla sokarak hayatıyla kumar oynaması insanları hala şaşkına çevirdi.

ÇÖZÜM TEKRAR TEKRAR SOKULMAK

Kourounis, Eylül 2012'de YouTube kanalında paylaştığı bir videoda , Avustralya'nın Büyük Set Resifi'nde çılgın bir deney yürüttüğünü açıklamıştı. Toksine çare olarak tekrar tekrar sokulmayı söyleyen Kourounis, "Gezegendeki en tehlikeli yaratıklardan biri. Cehennem gibi acıtıyor. Bunu yakın zamanda tekrar deneyeceğimi sanmıyorum." ifadelerini kullandı.

New South Wales Acil Bakım Enstitüsü'ne göre , sokmanın şiddeti, ateşleyen sokma hücrelerinin sayısına, bu da dokunaçların deriyle temas miktarına ve enjekte edilen zehrin gücüne bağlıdır. 20-30 dakika içinde ölümle sonuçlanbilen vakalardan söz eden New South Wales Acil Bakım Enstitüsü, "Yetişkinlerde, ciddi zehirlenme, dokunaçların deriye birkaç metre temasıyla gerçekleşir. Çocuklarda ise, ciddi zehirlenme, dokunaçların deriye bir metreden biraz fazla temasıyla gerçekleşir. Şiddetli zehirlenme, kardiyovasküler çöküş ve 20-30 dakika içinde ölümle karakterize, hayatı tehdit eden sistemik etkilere neden olur." ifadelerini kullandı.