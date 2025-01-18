Sosyal medya bunu konuşuyor! Özel dedektif açıkladı: " İnsanların eşlerini aldatmak için buluştukları başlıca yer"

Connecticut'ta yaşayan özel dedektif Ranno, Ian Bick'in podcast programına katılarak, sadakatsiz eşlerin zina yaptığı yerlerin ayrıntılarını açıkladı. Önceki müşteri deneyimlerinden yola çıkan Ranno, "Diyelim ki bir kadın beni kocasını takip etmek için işe aldı. Adamın eylemlerini incelerim. Benzin istasyonu ve oto yıkama. Erkekler aldatmadan önce mutlaka arabalarını yıkatırlar" dedi.

Bick, araba yıkama yerinin ihanet konusunda popülerliğini srounca Ranno, "Eğer bir adam sevgilisini arabayla alacaksa temiz bir araba ister. Yani eğer birisi araba yıkamaya giderse, ben her zaman 'Sırada ne var?' diye sorarım" diye konuştu.