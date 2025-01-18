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Sosyal medya bunu konuşuyor! Özel dedektif açıkladı: " İnsanların eşlerini aldatmak için buluştukları başlıca yer"

18.01.2025 11:45
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İnsanlar eşlerini aldattıklarında bunu çoğunlukla çok sinsice yaparlar. Bu iletişim kurmak için ayrıca bir telefon ve sevgilisiyle buluşmak için gizli bir yere kaçmayı gerektirir. 30 yılı aşkın deneyime sahip özel bir dedektif, aldatan eşlerin genellikle tercih ettiği yerleri söyledi.

Sosyal medya bunu konuşuyor! Özel dedektif açıkladı: " İnsanların eşlerini aldatmak için buluştukları başlıca yer"

Connecticut'ta yaşayan özel dedektif Ranno, Ian Bick'in podcast programına katılarak, sadakatsiz eşlerin zina yaptığı yerlerin ayrıntılarını açıkladı. Önceki müşteri deneyimlerinden yola çıkan Ranno, "Diyelim ki bir kadın beni kocasını takip etmek için işe aldı. Adamın eylemlerini incelerim. Benzin istasyonu ve oto yıkama. Erkekler aldatmadan önce mutlaka arabalarını yıkatırlar" dedi.

Bick, araba yıkama yerinin ihanet konusunda popülerliğini srounca Ranno, "Eğer bir adam sevgilisini arabayla alacaksa temiz bir araba ister. Yani eğer birisi araba yıkamaya giderse, ben her zaman 'Sırada ne var?' diye sorarım" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Aldatma Sosyal medya fenomeni aldatmak ihanet
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