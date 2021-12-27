AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı ile Adalet Bakanlığı Kahramanmaraş Personel Eğitim Merkezi Başkanı Cumhuriyet Savcısı Bülent Delibalta Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Yazıcı ile Delibalta "yaşam", "spor" ve "haber" kategorilerinde oylarını kullandı.

Yazıcı, haberde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca", sporda da Muhammed Said'in "Savaşın yıkamadığı hayaller" fotoğraflarına oy kullandı.

AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı Yazıcı, oylamada birbirinden güzel fotoğrafların yer aldığını belirtti.

Fotoğraf seçimi konusunda zorlandığını dile getiren Yazıcı, "Gerçekten arkadaşlarımız fotoğraf çektikleri sahneler itibariyle ne kadar zorlu şartlarda görev yaptıklarını arka planda bizlere anlatmış oluyorlar. Ben özellikle şehidimizin şahadeti sonrasında o köpeğin onunla olan diyaloğunu kesmemiş ve onunla irtibat halinde olmasını çok manidar buldum. Bu anlamda şehidimizin fotoğrafını yılın fotoğrafı olarak kendim seçtim. Ama diğer fotoğraflarda çok güzel. Her bir fotoğrafı çeken arkadaşlarımızı canı yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Delibalta da haberde Ali Jadallah'ın "Annenin feryadı", yaşamda İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca," sporda ise Ali Atmaca'nın "Şampiyon Mete Gazoz" fotoğraflarını oyladı.

- Prof. Dr. Karacoşkun'un oyu "Rüzgarın cambazları"na

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Rektör Karacoşkun, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Karacoşkun, haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Rüzgarın cambazları", yaşamda Burak Milli'nin "Gökyüzünü aydınlatan şimşekler", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Foto muhabirlerini tebrik eden Karacoşkun, fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu belirtti.

