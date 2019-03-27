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AB'den otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemi

leyla.kader leyla.kader
OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 27.03.2019 14:13 | Son Güncelleme

AB, 2022'den itibaren yeni arabalara zorunlu hız sınırlama sistemi getirmeye hazırlanıyor.

AB'den otomobillere zorunlu hız sınırlama sistemi

Avrupa Birliği (AB), yeni araçlara 2022 yılından itibaren zorunlu hız sınırlama sistemi konulmasını içeren düzenleme konusunda uzlaştı.

AB Komisyonu, araçlarda yeni güvenlik teknolojileri kullanımını zorlu hale getirecek yeni kurallar konusunda Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi arasında yürütülen müzakerelerde siyasi uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, birlik üyesi ülkelerde 2022 yılından itibaren otomobil, kamyon ve otobüs gibi yeni araçlarda, otomatik hız sınırlama sistemi, acil fren sistemi, şerit takip asistanı, yorgunluk tespit sistemi ve kameralı park sensörü gibi sürüş güvenlik teknolojilerinin kullanılması zorunlu olacak.

Ayrıca, araçlara, trafik kazalarının daha ayrıntılı ve kolay incelenmesi için sürüş verilerinin kaydedileceği kara kutular yerleştirilecek.

Kara yollarında ölümlü kazaların ve yaralanmaların azaltılması amacıyla hazırlanan düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AP ve AB Konseyi'nin resmi onayı gerekiyor.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
avrupa birliği otomobil zorunlu hız sınırlama sistemi

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