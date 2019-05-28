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Abant'ta bayram tatili yoğunluğu

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SEYAHAT  | 28.05.2019 14:58 | Son Güncelleme

Her yıl yüzbinlerce turistin geldiği Abant Gölü, Yedigöller ve Gölcük Tabiat Parkı gibi doğal zenginliklerinin yanı sıra sahip olduğu termal kaynaklarla da Türkiye'nin önde gelen illerinden biri olma yolunda ilerleyen Bolu, uzun süren bayram tatillerinde de vatandaşların uğrak adresleri arasında yer alıyor.

Abant'ta bayram tatili yoğunluğu

Kent merkezinde bulunan termal tesisler, yılın her döneminde olduğu gibi bayram tatilinde de kaplıcaya gitmek isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor.

Öte yandan birer Osmanlı kasabası olan ve İpek Yolu üzerinde bulunan Mudurnu ve Göynük ilçeleri ile Taşkesti beldesinde de son yıllarda yapılan tesis ve devre mülkler Bolu'nun termal turizmde söz sahibi olmasına katkı sunuyor.

Seben ilçesine bağlı Kesenözü köyünde yer alan Pavlu Kaplıcaları da 60 ile 90 derece arasında değişen sıcak su kaynakları ile çeşitli rahatsızlıklarına şifa bulmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

Bayram tatilinde yüzde 95'in üzerinde doluluk oranıyla hizmet vermesi beklenen kentteki 5 bin 300 yatak kapasiteli 10 termal tesiste, hazırlıklar tamamlandı.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
abant bayram tatili turizm

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