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Abartmıyoruz! Avokadoları 6 ay taze tutmanın püf noktası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 19.02.2019 09:41 | Son Güncelleme

Bunun ne kadar kolay olduğunu öğrendikten sonra sadece 2 gün beklettiğiniz avokadoları çöpe atmak zorunda kalmayacaksınız!

Abartmıyoruz! Avokadoları 6 ay taze tutmanın püf noktası

Diğer sebzelere oranla fiyatı bir nebze de olsa pahalıdır avokadonun. Haliyle insanın gönlü el vermez çöpe atmaya. Ee, kendileri çabucak tüketilmediğinde çürüyebilen bir ürün... Bu kısır döngüden çıkmanıza yardımcı olacak püf noktaları bulduk neyse ki... Avokadoseverler, toplanalım, paylaşacağımız bilgiler işinize çok yarayacak.

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Bir adet avokadonun yarısını kesip, yediniz ve geriye diğer yarısı kaldı. Kalan yarısını çöpe göndermemek için üzerine limon suyu sıkın ve alüminyum folyoya sarın. Sonrasında kapanabilir bir plastik torbaya koyun ve bu şekilde derin dondurucuda saklayın. Torbanın hava almamasına çok dikkat edin.

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Elbette bu yöntem ilk günkü gibi avokadoları taze tutmaz, ancak çürümelerinin de önüne geçecektir.

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avokado saklamak avokadonun kararmaması için

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