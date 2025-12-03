Mynet Trend

ABD, 19 ülke vatandaşının göçmenlik başvurularını durdurdu

ABD yönetiminin, 19 ülke vatandaşının göçmenlik başvurularını geçici olarak durdurduğu bildirildi.

ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin (USCIS) internet sitesinden yapılan açıklamada, ABD yönetiminin, bu yıl uygulamaya konulan seyahat yasakları ve kısıtlamaları kapsamında 19 ülke vatandaşının göçmenlik başvurularını geçici olarak durdurduğu belirtildi. Yönerge kapsamında kurum personeline, ‘kapsamlı bir inceleme yapılana kadar yabancının uyruğu ne olursa olsun, tüm I-589 Formlarını (İltica ve Sınır Dışı Edilmeme Başvurusu)’ ve yardım taleplerini askıya almaları talimatı verildiği aktarıldı.

