SPOR

ABD 98 - 45 Japonya

BASKETBOL HABERLERİ  | 05.09.2019 17:52 | Son Güncelleme

2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu üçüncü ve son maçında ABD, Japonya'yı 53 sayı farkla 98-45 yendi. ABD 3 maçını da kazanarak lider olarak 2. tura yükselirken, Japonya üst üste üçüncü kez mağlup oldu.

ABD 98 - 45 Japonya

ABD 98 - 45 Japonya

Salon: Şanghay Oriental Spor Merkezi
Hakemler: Manuel Mazzoni (İtalya), Andris Aunkrogers (Letonya), Zhu Duan (Çin)

ABD: Harris 10, Mitchell 10, Walker 15, Barnes 14, Turner 3, Plumlee 2, Lopez 7, Brown 20, White 8, Middleton 9
Japonya: Shinoyama, Baba 18, Hachimura 4, Watanabe 9, Fazekas 4, Kosuke Takeuchi 3, Joji Takeuchi, Hiejima 4, Tanaka 3, Ando, Schafer

1. Periyot: 23-9
Devre: 56-23
3. Periyot: 84-31

Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı Kurye dehşeti! Zorla eve girip 3 kadına kabusu yaşattı
Avustralya, Kanada'yı devirdiAvustralya, Kanada'yı devirdi
Porto Riko son saniye basketiyle güldü!Porto Riko son saniye basketiyle güldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Japonya 2019 FIBA Dünya Kupası

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti'de değişim sinyali

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Devler'den Dünya Kupası'na veda

Devler'den Dünya Kupası'na veda

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şaşırttı

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici şaşırttı

Galatasaray'da Selçuk İnan veda ediyor

Galatasaray'da Selçuk İnan veda ediyor

VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı

VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
basketcıyım nba kariyem var dıyosun 4 serbest atıstan 1 ini atıcan kimse bana baskı vs demesın 4 tane yaa insafffff
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eski Beşiktaşlı Stimac, Fenerbahçe Beko ile antrenmana çıkacak

Eski Beşiktaşlı Fenerbahçe ile antrenmana çıkacak

Bursaspor Basketbol'da Serkan Erdoğan dönemi

Bursaspor Basketbol'da Serkan Erdoğan dönemi

Kerem Gönlüm İTÜ ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Kerem Gönlüm basketbola döndü

Kenan Sipahi Real Betis'le 2 yıllık sözleşme imzaladı

Kenan Sipahi İspanya'da!

Fenerbahçe Beko'da Sinan Güler ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe Beko'da ayrılık

Beşiktaş Sompo Sigorta'da, Samet Geyik'in sözleşmesi yenilendi

Beşiktaş'ta yeni imza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.