ABD başkanı bile özür diledi! Dünyanın en acımasız deneyleri herkesi çok şaşırtıyor

İnsanlık tarihi belki de şaşıracağınız kadar çok vahşi denebilecek deneye şahit olmuştur. Bu deneylerin sonucunda elde edilen verinin hayatı kolaylaştıracağı ve bir gizemi çözebileceği düşüncesi ile birçok tehlikeli yönteme başvurulmuş. Gelişen tıp sektöründeki çok konuşulmayan başarısız deneyler sizi hayrete düşürebilir. Geneli insanlar üzerinde denenen acı verici korkunç deneylerin varlığı bilinen bir gerçek.

DÜNYANIN TÜYLER ÜRPERTEN EN KORKUNÇ DENEYLERİ

DAVID REIMER İSİMLİ ÇOCUĞA YAPILAN DENEY

1960'lı yıllarda dünyaya gelen David isimli bebek 8 aylıkken sünnet olur. Ancak sünnet operasyonu hiç başarılı geçmez ve cinsel organının önemli bölümünü kaybeder. Bu olaydan sonra doktor ebeveynlerine cinsiyet değişimi teklifinde bulunur. Doktorun gizlice yürüttüğü "cinsiyet kimliğinin çevre faktörü ile belirlenmesi" deneyinden habersiz bir şekilde teklifi aile kabul eder. Brenda ismini alan çocuğa vajina nakledilir ve hormon enjekte edilir. Ancak Brenda çocukluğu süresince bir erkek çocuk gibi davranır. Aile bu durumdan pişman olur ve Brenda'ya gerçekleri anlatarak tekrar cinsiyetini değiştirmesini ister. Ancak ameliyat çok başarılı olmaz ve 38 yaşında David hayata gözlerini yumar.