Mynet Trend
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. ABD başkanı bile özür diledi! Dünyanın en acımasız deneyleri herkesi çok şaşırtıyor

ABD başkanı bile özür diledi! Dünyanın en acımasız deneyleri herkesi çok şaşırtıyor

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Teknolojinin son 30 yıldaki hızlı yükselişi hayatın birçok noktasında inanılmaz kolaylık kazandırdı. İcatlar ve yeni öğrenilmiş bilgilerin birçoğu sayısız deneyin neticesinde ortaya çıktı. Edison'un başarılı bir sonuca ulaşması için neredeyse 1000 kere denediği hep anlatılır. Ancak her deney, bu deneyler kadar masum olmayabiliyor. Karşınızda dünyanın en korkunç deneyleri...

ABD başkanı bile özür diledi! Dünyanın en acımasız deneyleri herkesi çok şaşırtıyor

İnsanlık tarihi belki de şaşıracağınız kadar çok vahşi denebilecek deneye şahit olmuştur. Bu deneylerin sonucunda elde edilen verinin hayatı kolaylaştıracağı ve bir gizemi çözebileceği düşüncesi ile birçok tehlikeli yönteme başvurulmuş. Gelişen tıp sektöründeki çok konuşulmayan başarısız deneyler sizi hayrete düşürebilir. Geneli insanlar üzerinde denenen acı verici korkunç deneylerin varlığı bilinen bir gerçek.

DÜNYANIN TÜYLER ÜRPERTEN EN KORKUNÇ DENEYLERİ

DAVID REIMER İSİMLİ ÇOCUĞA YAPILAN DENEY

1960'lı yıllarda dünyaya gelen David isimli bebek 8 aylıkken sünnet olur. Ancak sünnet operasyonu hiç başarılı geçmez ve cinsel organının önemli bölümünü kaybeder. Bu olaydan sonra doktor ebeveynlerine cinsiyet değişimi teklifinde bulunur. Doktorun gizlice yürüttüğü "cinsiyet kimliğinin çevre faktörü ile belirlenmesi" deneyinden habersiz bir şekilde teklifi aile kabul eder. Brenda ismini alan çocuğa vajina nakledilir ve hormon enjekte edilir. Ancak Brenda çocukluğu süresince bir erkek çocuk gibi davranır. Aile bu durumdan pişman olur ve Brenda'ya gerçekleri anlatarak tekrar cinsiyetini değiştirmesini ister. Ancak ameliyat çok başarılı olmaz ve 38 yaşında David hayata gözlerini yumar.

STANFORD HAPİSHANESİ'NDEKİ PSİKOLOJİK DENEY

Filmlere de konu edilmiş bu deneyde, bir grup öğrenci ile hapishane içerisinde insanların gerçek sosyal kimliklerinin ortaya çıkması gözlemlenmiş. Grubun bir bölümü gardiyan, bir bölümü ise mahkum rolüne büründü. Ancak bir süre sonra acımasız gardiyanlar ve korkak mahkumlar ortaya çıkmaya başladı. Hapishanedeki şiddetin giderek artmasıyla deneye planlanandan önce son verildi.

TUSKEGEE FRENGİ TEDAVİSİ DENEYİ

20. yüzyılda gerçekleştirilen bu deneye Guatemala halkının bir bölümündeki frengi hastalığının tedavisini geliştirmek için başlandı. Ancak yıllar içerisinde frengi hastalığının penisilin sayesinde kesin tedavisinin öğrenilmesine rağmen bu halka penisilin enjekte edilmedi. Deneye tabi tutulan insanlara başka bir hastaneye gitmemeleri tembih edildi. Sonradan ortaya çıkan acı sonuç 1946-1948 yılları arasında deneyin frengi hastalığının cinsel yolla çocuklara aktarımını gözlemlemek için devam edildiğini ortaya koydu. Yıllar sonra ABD Başkanı Barack Obama Guatemala halkına özürlerini iletti.

ÜÇÜNCÜ DALGA DENEYİ: FAŞİZM ETKİSİ

Bir grup öğrenciye lise içerisinde daha seçkin olduklarını aşılamaya çalışan bir deneydir. Bu gruptaki öğrenciler deneye hızlı tepki vermiş ve sınıftan olmayan öğrencileri hor görmeye ve küçük düşürmeye başlamışlar. Artan kötü niyetli davranışları istekli bir şekilde okul dışında da göstermeye başladıkları için deneyi daha ağır sonuçlar ortaya çıkmadan sona erdirme kararı alınmış.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
'Definasyon' yayın hayatına başladı'Definasyon' yayın hayatına başladı
Kahve falında araba görmekKahve falında araba görmek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Trend Haberler

Çok şaşıracaksınız! O filmler aslında kitaptan uyarlandı! İşte en kaliteli uyarlama filmler...

Çok şaşıracaksınız! O filmler aslında kitaptan uyarlandı! İşte en kaliteli uyarlama filmler...

Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri

Şekilli, havalı ve güzel Pubg isimleri

Başroldeki güçlü kadın karakterler herkesi kendine hayran bıraktı! İzlemeyen pişman oluyor...

Başroldeki güçlü kadın karakterler herkesi kendine hayran bıraktı! İzlemeyen pişman oluyor...

Bir oturuşta bitireceksiniz! İşte en iyi Netflix mini dizileri...

Bir oturuşta bitireceksiniz! İşte en iyi Netflix mini dizileri...

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor

Duyan oraya koşuyor! 12 bin liralık arızayı 2 bin liraya yapıyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Adını değiştirdi! Sebebini böyle açıkladı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Helyum gazı olmadan evde uçan balon yapımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seyirciyi kısa sürede hikayeye çekmeyi başaran en iyi bilim kurgu dizileri!

Seyirciyi kısa sürede yakalıyor!İşte en iyi bilim kurgu dizileri

Mahkumlar dünyada cehennemi yaşıyor! İşte en korkunç hapishaneler...

Dünyada cehennemi yaşıyorlar! İşte en korkunç hapishaneler

Estetik operasyon yaptırdılar, hayatları karardı! Yaşamlarının en büyük hatası...

Estetik operasyon yaptırdılar, hayatları karardı!

Sevgiliye sözler: Sevgilinizin size tekrar aşık olmasını sağlayacak en güzel sözler

Sevgiliye sözler: Sevgilinizin size tekrar aşık olmasını sağlayacak en güzel sözler

'Definasyon' yayın hayatına başladı

'Definasyon' yayın hayatına başladı

Rüyada temizlik yapmak ne demek, ne anlama gelir?

Rüyada temizlik yapmak ne demek, ne anlama gelir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.