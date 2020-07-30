ABD başkanı bile özür diledi! Dünyanın en acımasız deneyleri herkesi çok şaşırtıyor

İnsanlık tarihi belki de şaşıracağınız kadar çok vahşi denebilecek deneye şahit olmuştur. Bu deneylerin sonucunda elde edilen verinin hayatı kolaylaştıracağı ve bir gizemi çözebileceği düşüncesi ile birçok tehlikeli yönteme başvurulmuş. Gelişen tıp sektöründeki çok konuşulmayan başarısız deneyler sizi hayrete düşürebilir. Geneli insanlar üzerinde denenen acı verici korkunç deneylerin varlığı bilinen bir gerçek.
DÜNYANIN TÜYLER ÜRPERTEN EN KORKUNÇ DENEYLERİ
DAVID REIMER İSİMLİ ÇOCUĞA YAPILAN DENEY
1960'lı yıllarda dünyaya gelen David isimli bebek 8 aylıkken sünnet olur. Ancak sünnet operasyonu hiç başarılı geçmez ve cinsel organının önemli bölümünü kaybeder. Bu olaydan sonra doktor ebeveynlerine cinsiyet değişimi teklifinde bulunur. Doktorun gizlice yürüttüğü "cinsiyet kimliğinin çevre faktörü ile belirlenmesi" deneyinden habersiz bir şekilde teklifi aile kabul eder. Brenda ismini alan çocuğa vajina nakledilir ve hormon enjekte edilir. Ancak Brenda çocukluğu süresince bir erkek çocuk gibi davranır. Aile bu durumdan pişman olur ve Brenda'ya gerçekleri anlatarak tekrar cinsiyetini değiştirmesini ister. Ancak ameliyat çok başarılı olmaz ve 38 yaşında David hayata gözlerini yumar.
STANFORD HAPİSHANESİ'NDEKİ PSİKOLOJİK DENEY
Filmlere de konu edilmiş bu deneyde, bir grup öğrenci ile hapishane içerisinde insanların gerçek sosyal kimliklerinin ortaya çıkması gözlemlenmiş. Grubun bir bölümü gardiyan, bir bölümü ise mahkum rolüne büründü. Ancak bir süre sonra acımasız gardiyanlar ve korkak mahkumlar ortaya çıkmaya başladı. Hapishanedeki şiddetin giderek artmasıyla deneye planlanandan önce son verildi.
TUSKEGEE FRENGİ TEDAVİSİ DENEYİ
20. yüzyılda gerçekleştirilen bu deneye Guatemala halkının bir bölümündeki frengi hastalığının tedavisini geliştirmek için başlandı. Ancak yıllar içerisinde frengi hastalığının penisilin sayesinde kesin tedavisinin öğrenilmesine rağmen bu halka penisilin enjekte edilmedi. Deneye tabi tutulan insanlara başka bir hastaneye gitmemeleri tembih edildi. Sonradan ortaya çıkan acı sonuç 1946-1948 yılları arasında deneyin frengi hastalığının cinsel yolla çocuklara aktarımını gözlemlemek için devam edildiğini ortaya koydu. Yıllar sonra ABD Başkanı Barack Obama Guatemala halkına özürlerini iletti.
ÜÇÜNCÜ DALGA DENEYİ: FAŞİZM ETKİSİ
Bir grup öğrenciye lise içerisinde daha seçkin olduklarını aşılamaya çalışan bir deneydir. Bu gruptaki öğrenciler deneye hızlı tepki vermiş ve sınıftan olmayan öğrencileri hor görmeye ve küçük düşürmeye başlamışlar. Artan kötü niyetli davranışları istekli bir şekilde okul dışında da göstermeye başladıkları için deneyi daha ağır sonuçlar ortaya çıkmadan sona erdirme kararı alınmış.
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