ABD başkanının kanlı eldivenleri rekor fiyata satıldı! Gelir borçları kapatacak...

ABD'nin 16. Başkanı Abraham Lincoln’e ait suikasta uğradığı geceye ait eşyalar ABD’de düzenlenen bir müzayedede satışa sunuldu. Toplam, 7,9 milyon dolara alıcı bulan eserlerden kanlı eldiven rekor fiyata satıldı.

VAKFIN BORÇLARINI KAPATTI

Koleksiyonun en çarpıcı parçası olan Lincoln’ün 14 Nisan 1865 gecesi vurulduğu sırada taktığı kan lekeli deri eldivenler, 1,52 milyon dolara satıldı. Toplamda 144 eserin satışa çıktığı açık artırmada alıcı buldu. Gelir, Lincoln Vakfı'nın 8 milyon dolarlık borcunun önemli bir kısmını karşıladı.

John Wilkes Booth ve iki diğer suikast zanlısının fotoğraflarının yer aldığı nadir bir “Aranıyor” posteri de 762 bin 500 dolara satıldı. incoln’ün el yazısıyla yazdığı en eski belgelerden biri olan 1824 tarihli not defteri, 521 bin 200 dolara alıcı buldu.